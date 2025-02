Se videli, kako se je slovenski zagovornik skrajnega katolištva spravil na najpomembnejšega politika v državi? (VIDEO)

Bivši poslanec SDS, zdaj pa samostojni poslanec Dejan Kaloh, se je podal v vode podkastov. Tako je posnel premiernega in gostil znanega youtuberja in gorečega zagovornika skrajno tradicionalističnega pogleda na katolištvo in Cerkev. Poslančev gost je bil Alen Koman.

Alen Koman z Jezerskega, ki se na spletnih straneh pogosto predstavlja kot ščit prave katoliške vere na Slovenskem, objavlja vsebine v imenu skupnosti Scutum Fidei.

In z izjavami se je Kolman spravil na slovenske politike, še posebej na predsednika vlade Roberta Goloba.Tako je dejal, da ima Golob »narcisoidno motnjo, to vidimo ne, kako nastopa. Tisto brezvezno smehljanje …«

A Kolman je bil kritičen kar do večine slovenskih politikov, saj je ocenil: »Celoten nastop velike večine politčne garniture so poženščeni, narcisoidni moški.« Dodal pa je še: »To, da pristajamo na voditelje, ki živijo nemoralna, razbrzdana življenja... to je naš problem.«