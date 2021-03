Slovenski vzgojitelj kaznovan, ker ni imel maske, sledil neverjeten preobrat

Na družabnem omrežju je svojo izkušnjo z nenošenjem maske, kaznijo in nato prijetnim presenečenjem, delil vzgojitelj Bojan. Ko je med službo moral na stranišče, se mu je pripetil neljub dogodek.



Pozabil je na masko. In na poti do stranišča ga je ujela. Kot jo je poimenoval »gospa Groza«. Zaradi nenošenja maske ga je oglobila inšpektorica. Kazen pa 400 evrov. »Več kot pol plače,« je bil zgrožen, čeprav se zaveda, da pravila so pravila in da je dejansko storil prekršek.

Sočutje premagalo represijo

A nato je sledil šok. Pozitiven šok, kajti sodelavke so ga pričakale s kuverto. V njej pa denar. Kot je dejal se je zgodilo, da je sočutje premagalo represijo. Celoten kolektiv vrtca je namreč prispeval za kazen, ki jo je dobil, ker ni nosil maske.







