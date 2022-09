Slovenski vremenar razkriva, kakšna bo letošnja zima in kdaj se nam obeta sneg

Letošnje poletje je postavilo pred človeštvo nekaj hudih preizkušenj. Deležni smo bili hude vročine, zmanjkovalo je vode, suša pušča katastrofalne posledice v kmetijstvu, požari v naravi so uničevali gozdove in imetje. Strašljivo je bilo.

»Ko je Kras gorel kot bakla, me je soseda, teta Julka, ženica jih ima skoraj 90, čisto po tihem prišla vprašat: 'Povejte, ali bo konec sveta? Veste, najprej tista bolezen – mislila je na covid 19, potem toliko smrti in vojna v Ukrajini. No, saj lačni ne bomo. Na naših njivah lahko dobro zrastejo pridelki in znamo poskrbeti zase. Kaj bodo pa drugi, v mestih, kjer ni njiv?' Potolažil sem jo, da bo država, torej politiki, gotovo poskrbela za mir, pridelek in blaginjo. Zdravniki in sodobna znanost pa bodo zmogli biti kos boleznim. Vendar pa je ženica imela prav.«

