Slovenski vojak Tadej v polni bojni opremi na peklenski teren (FOTO)

Vojaki morajo vzdrževati kondicijo, pokažejo pa jo tudi na tekmovanjih. Eno takih z mednarodnim značajem je sredi prejšnjega tedna potekalo v Slunju na Hrvaškem. Za domače in tuje vrhunske vojake so pripravili nad 30 kilometrov dolg peklenski teren, na katerega so se podali prav tako kot v spopad – v polni bojni opremi. Med njimi je bil tudi vodnik, ki je leta 2020 postal najboljši vojak Slovenske vojske.

»Prvi dan so kvalifikacije: dobiš orožje in naboje, na poligonu med streljanjem v raznih položajih vlečeš zaboje ter 60-kilogramsko vrečo namesto ranjenca. Šteli so rezultate na tarčah, na podlagi tega je nastala startna lista za pravo tekmovanje,« nam koncept vojaškega tekmovanja opiše 31-letni vodnik Slovenske vojske Tadej Ščančar, ki je tekmoval z vabljenimi elitnimi vojaki iz držav partneric in zaveznic: »Večinoma so prišli iz gorskih enot, tudi gorski tekači, pa iz specialnih sil, nekateri so prišli že večkrat. Vsi so bili odlično pripravljeni.«

Na tekmovalni pohod je startal z dodatnimi 18 kilogrami opreme ter orožja, »pa še voda, tako da je bilo skoraj 20 kilogramov«. Naloge so bile zahtevne: ob prehodu kontaminiranega zemljišča s plinsko masko na obrazu in streljanju z vojaško puško ter pištolo, metanju bomb še reševanje ranjenca med sovražnim obstreljevanjem, spust z vrvjo in prehod vodne ovire.

Član specialne enote

»Startal sem šesti, končal pa drugi,« je skromno povedal Ščančar. Več hvale smo slišali od njegovih nadrejenih; kot primer vrhunsko usposobljenega pripadnika naše vojske ga opiše tiskovna predstavnica SV, podpolkovnica Nina Raduha: »Njegov vzgled dokazuje, da je življenje v skladu z vojaškimi vrednotami in drugimi pisanimi in nepisanimi moralnimi in etičnimi načeli osnova, na kateri vojaki gradimo naše življenje vedno in povsod.« Dodaja še, da to velikokrat opazijo zunaj naših meja: »V tujini dobimo pohvale prispevka, motiviranosti in dela naših pripadnic in pripadnikov.«

Prekmurec je sicer začel služiti vojaški rok v Bohinjski Beli in se tam odločil, da stopi v poklicni stroj. Ob izobraževanju in praksi je napredoval do elitne specializirane enote vojaške policije Pest, specializirane za borbo proti teroristom in kriminalcem ter za zaščito ljudi.

Dobil je priznanje. FOTO: Osrh/J. Cindrić

In za konec še njegov rezultat: Ščančar je več kot 30 kilometrov proge (z opremo in nalogami vred) premagal v petih urah in 55 minutah, zmagovalec iz Bosne in Hercegovine je porabil še deset minut manj, še štirje tekmovalci so teren zmogli v manj kot šestih urah. Ko Ščančarja vprašamo, kaj počne za svojo kondicijo, pa – znova skromno – pove: »Nekaj športa je potrebnega, da vsak dan migaš. Poskušam si vzeti pol ure ali uro za tek.« Drugih veščin se tako ali tako uči v službi.