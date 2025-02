Slovenski vitezi vina opozarjajo: vinogradniških površin vse manj, kakovostna vina pa prepoceni

Združenje slovenskega reda vitezov vina (ZSRVV) je samostojno, prostovoljno, nepridobitno, versko in politično neopredeljeno združenje, ki uresničuje interese na področju čaščenja vinske trte in vina, negovanja, spodbujanja in širjenja kulture uživanja vina in s tem povezanih dejavnosti. Šteje okoli 130 članov; ustanovili so ga 9. januarja 2004 na Ptuju, sestavlja ga osem regijskih omizij (Celje; Dolenjska, Posavje in Bela krajina; Ljubljana; Maribor; Pomurje; Goriška brda in Vipava; Slovenska Istra in Kras ter Ptuj-Ormož). Po uvodnih besedah je sledila razprava o perečih temah. Vse manj po...