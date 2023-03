Slovenski vitez nasledil evropskega (FOTO)

Sredi Slovenskih goric stoji strnjeno naselje s cerkvijo sv. Antona, Cerkvenjak, ki je že četrt stoletja sedež istoimenske občine in kjer že 20 let deluje tudi društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina.

Okroglo obletnico so praznovali ob rednem letnem občnem zboru na Izletniški kmetiji Breznik.

Okroglo obletnico so praznovali ob rednem letnem občnem zboru na Izletniški kmetiji Breznik v bližnji Komarnici, dogodka pa so se udeležili tudi župan in podžupan, Marjan Žmavc in Franci Zorko, sedma društvena oziroma cerkvenjaška vinska kraljica Patricija Peklar ter njene predhodnice Monika Majer, Tjaša Simonič in Martina Breznik Krajnc, in kmetijska svetovalka KGZ Ptuj, izpostava Lenart, Cvetka Bunderla. Zbor so z obiskom počastili številni predstavniki sosednjih vinogradniških društev iz Benedikta, Kapele, Vitomarcev (Andraža) in Lenarta ter predstavniki DU Cerkvenjak, Društva kmečkih žena in deklet Cerkvenjak in Čebelarskega društva Cerkvenjak.

Župan Žmavc, desno, je dosedanjega predsednika imenoval za podžupana.

Izvolili so nove organe društva ter novega predsednika. Evropskega vinskega viteza Francija Zorka, ki je društvo uspešno vodil osem let, a se je funkciji odpovedal ob imenovanju za podžupana občine, je nasledil mladi strokovnjak, prav tako vinski vitez, le da slovenski in svetovalec, sommelier Marko Breznik. Ob tej priložnosti se je Zorko zahvalil upravnemu odboru in članom društva ter občini za dobro sodelovanje, Brezniku pa zaželel uspešno vodenje. Po izvolitvi je načrte za tekoče leto podal novi predsednik, ki predvideva 21 dejavnosti, načrte pa bodo glede na potrebe in želje društva dopolnili.

Dosedanjemu predsedniku Zorku so izročili zahvalnico za uspešno vodenje društva.

Veliko so povedali o zgodovini društva, ki je bilo ustanovljeno 7. marca 2003. Pobudnik je bil Ivan Janez Pučko, ki je društvo kot prvi predsednik vodil 12 let, ustanovni člani pa so bili še Franc Kuri, Marica Štrucl, Silva Kozar, Franc Veberič, Jože Gregorec, Branko Kavčič ter že pokojna Franc Družovec in Alojz Fekonja.

110 članic in članov ima društvo.

Pobudnik za ustanovitev društva in prvi predsednik Ivan Janez Pučko je društvo vodil 12 let.

Poimenovalo se je Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak in je v Sloveniji prvo, ki je vključilo besedo ljubitelji v ime – ravno zato, da so se lahko pridružili tudi tisti, ki niso vinogradniki. Društvo, ki ima zdaj 110 članic in članov (pet je vitezov evropskega in slovenskega reda), ima podporo občine, tako prvega župana Jožeta Kranerja kakor njegovega naslednika Žmavca, ter vseskozi skrbi za promocijo vin.