Slovenski vinarji so evropski podprvaki

»Na zdravje! Na zdravje! Na zdravje!« To je tradicionalni vzklik naše vinske nogometne reprezentance. Tudi v soboto ga je bilo mogoče jasno slišati v Uherskih Hradištih na Južnomoravskem, kjer je potekal finalni del šestega evropskega prvenstva vinarjev.

Naša enajsterica reprezentantov, ki ji je poveljeval trener Robi Fišer (Pomurski sejem) in ki se je pomerila proti Čehom, se je glasila takole: v napadu sta bila Matej Vračko (Vina Vračko, Grušena pri Zgornji Kungoti) in Gorazd Šunko (manjši vinar, sicer pa avtobusni prevoznik pri mariborskem Marpromu), v sredini so poskušali uravnotežiti tehtnico Anže Podgoršek (Špančeva zidanica, Mali vrh pri Šmartnem ob Paki), kapetan Gregor Leber-Vračko (Opok 27, Jedlovnik pri Zgornji Kungoti), Tomaž Avguštin (Vina Avguštin, Tinjska Gora) in Jan Kramberger (Gostišče Eder, Sv. Ana v Slov. goricah), v obrambi pa se poskušali postaviti po robu najboljšemu strelcu prvenstva Davidu Michni in njegovim prijateljem Nejc Ščurek (Vina Ščurek, Plešivo v Brdih), Primož Kugler (Vino Kugler, Mali Vrh), Mitja Žugelj (Trsnica Žugelj, Čurile pri Metliki) in Mitja Sobočan (Gostišče Sobočan, Bresternica).

Sinu posvetili vino

V golu je bil najmlajši igralec prvenstva, 18-letni Erazem Kos. Na tribunah je imel med vsemi zagotovo najlepšo podporo, saj so ga bodrili tako njegova dedek in babica kot starši, Mitja in nekdanja vinska kraljica Tjaša. Odkar se jima je Erazem rodil, imajo v domačem vinogradu na Pavlovskem vrhu prav posebno Erazmovo trgatev. Še posebno njihov šipon je poznan daleč naokrog. Erazmova trgatev je sicer ledena, saj se je obetavni vratar rodil 22. januarja.

Vinogradniška družina Kos: mama Tjaša, sin in reprezentančni vratar Erazem ter oče Mitja

»Na zdravje, na zdravje, na zdravje!« so v tistem še enkrat zakričali naši in se v prvem polčasu izvrstno borili. Branilci evropskega naslova iz Slovenije so bili srčni, kot znajo biti le oni, a za korak prepočasni. Vinar David Michna, ki nogomet igra v četrti češki diviziji, je bil hitrejši od naših in je trikrat zatresel Erazmovo mrežo. Naši so prek Mateja Vračka ob koncu prvega polčasa še zadeli in izenačili, v drugem polčasu pa, še posebno po poškodbi stebra obrambe Kuglerja, preprosto ni šlo več. Lokomotiva slovenskih vinarjev je takrat izpuhnila še tisto zadnje, kar je še premogla v sebi.

Kot je provokativno opomnil pomočnik trenerja, sicer vodja prve registrirane turistične kmetije Moj dom, povrhu pa še vinar, proizvajalec trsnih cepljenk in pomemben rejec piščancev iz Juršincev Marko Toplak, se je v končnem seštevku mogoče pokazalo tudi to, kdo je imel v ekipi res samo vinarje in vinogradnike.

Tolažili so Nemce

Slovenija je proti Čehom izgubila z 1: 6. Pa nič zato, so zapeli na ves glas naši, saj že veste, vino v krvi, vino v duši, mi Slovenci smo najboljši, ole, ole, ob zvokih harmonike Klemna Konrada, sicer člana ekipe, vinarja iz Jurovskega Dola, za nameček pa še vrhunskega muskonterja, pa privedli celo poparjene Nemce, ki so bili šele tretji, in nove prvake iz Češke, da so skupaj z našimi iskreno zarajali na zelenici, na kateri sicer igra prvoligaš FK Slovacko.

Sledila je sklepna slovesnost, na kateri so nagrade podeljevali župan Uherskih Hradišt Stanislav Blaha, namestnik češkega ministra za kmetijstvo Jindrich Fialka, legenda češkega nogometa Miroslav Kadlec ter predsednik Zveze evropskih nogometnih reprezentanc vinarjev Robert Lönarz.

Le nekaj metrov proč sta od ponosa žarela Danilo Steyer, predsednik slovenske vinske reprezentanc, ter njen tajnik Bogdan Šuput. Ta je poskrbel za vso opremo pa tudi za vse drugo, zaradi česar je vse nemoteno potekalo. Nakar je še zadnjič zagrmelo: »Na zdravje! Na zdravje! Na zdravje!«