AVTOR ZMAGOVALNEGA VZORCA

Dvanajstletni Izak umrl v prometni nesreči, njegov izdelek zmagal na čipkarskem prvenstvu

Izakov čipkarski vzorec je osvojil svet, a njega ni več. Star je bil komaj dvanajst let.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto

N. P.
28.08.2025 ob 14:32
28.08.2025 ob 14:43
N. P.
28.08.2025 ob 14:32
28.08.2025 ob 14:43

Slovenski učenci so v Bolgariji idrijsko čipkarsko zapuščino ponesli v sam vrh. Na mednarodnem natečaju so osvojili prvo mesto. Toda za njihovim uspehom se skriva pretresljiva zgodba.

Izak Tratnik, avtor zmagovalnega vzorca, je ob koncu minulega šolskega leta tragično izgubil življenje v prometni nesreči. Star je bil komaj 12 let. »Z njim nas povezujejo spomini na skupne trenutke pri klekljanju, ki ga je vestno obiskoval šest let,« piše v objavi Čipkarske šole Idrija na Facebooku. 

»Klekljarskih izzivov se je loteval mirno, a vztrajno. Njegovi močni področji sta bili natančnost in delavnost. Bil je pomemben del skupnosti učencev oddelka Col, prijatelj,« so zapisali s strtim srcem.

Rešil tri življenja

Zdravstveno osebje na intenzivnem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani je naredilo vse, kar je bilo v njihovi moči, je julija poročal tednik Družina. »Ko je za Izaka dokončno nastopila smrt, je z darovanjem organov rešil življenja trem otrokom,« so takrat sporočili njegovi domači.

Izak Tratnik je tragično izgubil življenje v prometni nesreči. FOTO: Čipkarska šola Idrija/Facebook
Izak Tratnik je tragično izgubil življenje v prometni nesreči. FOTO: Čipkarska šola Idrija/Facebook

V okviru svetovnega čipkarskega kongresa so učenci Čipkarske šole Idrija z oddelka Col v kategoriji od 12 do 18 let osvojili prvo mesto s svojim izdelkom Modri dirkalnik.

Modri dirkalnik je skupinsko delo treh mladih ustvarjalcev. Vzorec je zasnoval Izak Tratnik, pri klekljanju pa sta se mu pridružila še Matic Pregelj in Jon Tratnik. Fantje so dokazali, da so vztrajnost, sodelovanje in ustvarjalnost prava pot do uspeha. Od zamisli o 3D avtomobilu, prek prvih skic in risanja končnega vzorca, do iskanja klekljarskih rešitev – vse so opravili skupaj in drug drugega spodbujali, je zapisano v objavi.

Za konec so v šoli dodali misel organizatorja tekmovanja: »Povezave ustvarjamo vsak dan. Nekatere ostanejo vse življenje. Povezujemo se med seboj in ustvarjamo večna prijateljstva … in kolo življenja se vrti.«

Zmaga Modrega dirkalnika tako ni le prikaz izjemnih sposobnosti mladih ustvarjalcev, temveč bo za vedno ostala spomin na sošolca, ki je moral oditi veliko prezgodaj.

