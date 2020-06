Slovenski TV-voditelj: Nimam časa protestirati, ker delam kot budala

Po osmem petkovem protestu proti vladise je oglasil slovenski voditelj. Kot je zapisal na twitterju, veliko ljudi zanima, zakaj se ne udeležuje protestov. Zakaj bi zdaj protestiral, prej pa ne, pravi. Meni, da ni kriv Janša, če gre njemu slabo. Zapis je nelektoriran:»Veste kaj, prvič nimam cajta, ker delam ko budala. Drugič pa vam povem, da mi je pod vsako vlado do zdaj bilo isto sranje. Če se nisem trudil in iskal tisoč načinov za preživetje, sem imel težave. Kriv sem sam, če zaupam napačnim ljudem. Isto je pri Šarcu, Cerarju, Pahorju, Ropu in Dernovšku. Najlažje je za svoj neuspeh kriviti vlado in druge. Vsak je svoje sreče kovač. Protestirati samo zato, da se protestira, je mimostrel. Kot revolucija brez alternative in človeka, ki bi jo vodil. Spremembe se delajo na volitvah, kjer pa vas potem itak ni! End of story. In da ne pozabim, Janša si ni izmislil Covida, Covid imajo v vseh državah sveta!«