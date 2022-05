Slovenski tetraplegik Batagelj navdušil: poglejte, kaj mu je uspelo

Slovenski tetraplegik Nino Batagelj je v bazenu Y40 v italijanski Padovi, ki velja za najgloblji bazen s termalno vodo, kot prvi invalidni potapljač na svetu v šestih dneh v seriji 12 potopov prek 40 metrov zbral skupno kilometer poti v globino in nazaj.

Med 10. in 16. majem je majhna skupina potapljačev in raziskovalcev, članov Mednarodne zveze za potapljanje invalidov IAHD Adriatic in Plavalnega kluba Slovenske Konjice, izvedla terensko študijo, je sporočil inštruktor potapljanja Branko Ravnak.

Cilj študije ni bil zgolj kilometer dolg potop, temveč predvsem zbiranje podatkov za znanstveno študijo o vplivih okolja s povišano temperaturo na potapljače z motnjo termoregulacije, za kar je voda v bazenu Y40 najprimernejša, saj znaša 34 stopinj Celzija.

Pred potopom, med njim in po vsakem potopu je terenska ekipa merila različne funkcije obeh potapljačev, z Batageljem se je namreč potapljal tudi Ravnak – od ultrazvoka srca, telesne temperature jedra ob pomoči kapsule, ki sta jo pogoltnila potapljača, do porabe zraka in pulza v celotnem času potopa.

Vse podatke bodo posredovali v obdelavo Inštitutu za fiziologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer bo ekipa, ki jo vodi Žarko Finderle, temeljito preučila vse podatke in jih pripravila za objavo v različnih strokovnih in znanstvenih publikacijah. Z analizo bodo ugotavljali, kako varno je potapljanje oseb s tovrstno invalidnostjo v toplih morjih.

Slovensko ekipo v Italijo sta poleg Batagelja in Ravnaka sestavljali še zdravnica Urška Gajšek in medicinska sestra Andreja Lipuš.