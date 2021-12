Slovenski televizijec napovedal vstop v politiko: Dovolj imam tega sra***! (VIDEO)

Televizijski voditelj Jonas Žnidaršič je na Twitterju napovedal, da bo na naslednjih volitvah kandidiral za poslanca. »Kandidiral bom za poslanca, ker mi je zadosti tega sranja. Vse boš zvedel po novem letu. Srečnega pa zdravega pa doma pozdravi,« pove v videu. Mediji poročajo, da bo kandidiral na listi Socialnih demokratov.

Video, v katerem je obrazložil svojo odločitev za vstop v politiko, so objavili tudi na spletnem portalu 24ur. »Slovenija pluje v napačno smer. Ladja bo nasedla in se potopila, če je pametni in pošteni ljudje ne obrnemo v pravo smer. Dovolj je plenjenja, korupcije in političnega sprenevedanja. Dovolj je arogance, razpihovanja sovraštva in norčevanja iz ljudi,« je dejal.

To pa ni prvič, da se bo ime Žnidaršiča pojavilo na političnem parketu. Leta 2006 je kandidiral za mestnega svetnika na Listi Zorana Jankovića. Pet let prej pa je bil na ustanovitvenem kongresu Pozitivne Slovenije.