Slovenski strokovnjakov za varnost hrane opozarja: Vplivneži večkrat delajo škodo (VIDEO)

Dr. Peter Raspor je bil tokratni gost Delovega podkasta Na robu. Beseda je tekla o hrani in širšem dojemanju njenega konzumiranja v moderni družbi. Kaj je zdravo in kje so meje sprejemljivega, o modernih prehranskih praksah, intolerancah in pretiranem izogibanju določenih skupin hrane. Izogibanju glutena je namenil nekaj misli.

Povedal je, da zdravi ljudje pri uravnoteženi prehrani ne potrebujejo posebnih dodatkov in da strah pred glutenom pogosto ni upravičen, razen pri osebah s celiakijo. Prehranske težave bi morali reševati z dietetiko, ne s splošnim izogibanjem osnovnim živilom.

Podkastu lahko prisluhnete na tej povezavi.

Prav tako opozarja, da ljudje pogosto sledijo nepreverjenim in zavajajočim trditvam, ki jih širijo vplivneži brez ustreznega znanja. Raspor je posebej kritičen do avtorjev knjig, ki informacije nekritično prepisujejo z interneta, brez razumevanja znanstvene osnove.