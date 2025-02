Slovenski strokovnjak za varnost: med poslanci se širi negativno vzdušje

Teroristični napadi, ki se vrstijo po Evropi (Bruselj, München, Beljak), vnašajo strah in negotovost med prebivalce. Zadnji, ki se je zgodil v neposredni bližini slovenske meje, dodatno stopnjuje občutek ogroženosti v naši regiji. Napad, v katerem je umrl 14-letni deček, pet pa je bilo ranjenih, odpira številna vprašanja o varnosti, radikalizaciji in odzivu evropskih oblasti na naraščajočo grožnjo terorizma.

Strokovnjak za varnost in obramboslovec in evropski poslanec Vladimir Prebilič meni, da mora Slovenija okrepiti odpornost proti radikalizaciji, zlasti prek spleta.

Kako varni smo v Sloveniji?

Slovenija je varna država, vendar absolutne varnosti ne moremo zagotoviti nikjer. Dogodki, kot je nedavni napad v Avstriji, kažejo, da se grožnje razvijajo in prilagajajo, še posebno v digitalni dobi. Naši varnostni organi aktivno spremljajo dogajanje in preprečujejo potencialne grožnje, vendar moramo kot družba ostati pozorni in okrepiti odpornost proti radikalizaciji, zlasti prek spleta.

Strah pred terorističnim napadom je zagotovo velik, saj se je zgodil že zelo blizu naše meje v Beljaku. Kakšna je verjetnost, da bomo morali o črnem scenariju poročati tudi pri nas?

Napovedovanje terorističnega napada je izjemno težko, saj so napadi pogosto nepredvidljivi. Bližina meje sama po sebi ni odločilen dejavnik, bolj pomembni so varnostni ukrepi, ki jih izvajamo. Ključni so zgodnje zaznavanje znakov radikalizacije, učinkovito delo obveščevalnih služb ter dobro sodelovanje s sosednjimi državami in evropskimi varnostnimi institucijami.

Kaj bi svetovali našim varnostnim organom, da bi bili pripravljeni na hitro radikalizacijo posameznikov prek spleta?

Eden največjih izzivov sodobnega časa je hitra radikalizacija prek digitalnih platform. Ključno je, da naši varnostni organi okrepijo spremljanje spletnih vsebin in sodelujejo s tehnološkimi podjetji pri odstranjevanju ekstremističnih vsebin. Prav tako je nujno vlagati v izobraževanje in ozaveščanje mladih o nevarnostih radikalizacije ter v razvoj programov za preprečevanje nasilnega ekstremizma.

Kakšno je vzdušje v Evropskem parlamentu? Se obetajo dodatna izredna zasedanja zaradi terorističnih napadov?

Vse več tovrstnih napadov ustvarja negativno vzdušje tudi med poslankami in poslanci, med katerimi pa je že zaznati populistične poglede na soočanje s to nevarnostjo. Rešitev namreč ni preganjanje vseh, grožnja z deportacijami in še več policijske države, temveč v integraciji, manj izključevanja in še bolj kakovostnem izobraževanju, s katerim lahko korigiramo družbene anomalije. Individualizirana družba, ki velikokrat ustvarja občutek pri posamezniku, da ne more uspeti, je najboljši humus za razvoj ekstremizmov.

Kako velika je teroristična ogroženost v Nemčiji ali v Evropi na splošno in kako se lahko borimo proti temu?

Teroristična ogroženost v Evropi ostaja na srednje visoki ravni, pri čemer so nekatere države, kot sta Francija in Nemčija, bolj izpostavljene. Glavni izzivi so širjenje ekstremističnih idej prek spleta in posamezniki, ki delujejo neodvisno od večjih terorističnih organizacij.

Boj proti terorizmu mora vključevati kombinacijo varnostnih ukrepov, preprečevanja radikalizacije in tesnega mednarodnega sodelovanja. Evropska unija mora pri tem igrati osrednjo vlogo z usklajenim pristopom k varnosti in zaščiti svojih državljanov. Na področju obveščevalne dejavnosti bi naredili največ z bolj poglobljenim sodelovanjem na evropski ravni.