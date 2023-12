Slovenski strokovnjak svari pred armagedonom: Le vprašanje časa, kdaj se bo zgodil

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je v luči povečevanja ruskih vojaških zmogljivosti dejal, da se bo Nemčija konec tega desetletja lahko soočila z nevarnostmi v obliki vojne in da je te grožnje treba jemati resno. Nemčija je podpisala zgodovinski dogovor z Litvo, kamor bo napotila 4800 vojakov do leta 2027 in v Litvi vzpostavila bojno brigado.

Se moramo kot družba pripraviti na možnost oboroženih spopadov v Evropi, kako realna je grožnja vojne? Obramboslovec in dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani dr. Iztok Prezelj je za Odmeve na TV Slovenija dejal, da so se »varnostne razmere v zadnjih petih letih izrazito poslabšale, na robu Evrope imamo hude oborožene konflikte, vleče se ekonomska kriza, imamo hude kibernetske probleme z napadi in ogromno dezinformacijsko vojno med velikimi akterji, ki se vodi na območju Evrope«.

Prezelj pravi, da nihče ni sposoben »tako kompleksne situacije obvladovati«, zato moramo skrbeti, da nobena od teh reči ne eskalira. Meni, da je rešitev v oboroževanju državljanov, kot jo je omenil tudi prvak opozicije Janez Janša, ozkogledna in da je treba preprečevati eskaliranje kriz in teptanje človekovih pravic, za kar se je Evropa zavzemala po 2. svetovni vojni.

Smo pripravljeni na e-armagedon? Le vprašanje časa, kdaj se bo zgodil

Je pa opozoril na povsem mogoč scenarij armagedona oziroma tudi večjega izpada električne energije.

»Scenarij, ki je popolnoma imaginaren, ampak je le vprašanje časa, kdaj se bo zgodil. Ko bo zmanjkalo elektrike za nekaj dni ali kak teden. Ali smo na to pripravljeni, kako smo pripravljeni? To se bo prej ali slej zgodilo. Ali v vojni ali s hekerskim napadom,« je opozoril.

Poudarja, da je treba o teh scenarijih govoriti med državljani, »da se lahko tudi posamezna gospodinjstva pripravijo na to, kaj bodo storila, ko nikogar ne bodo mogli poklicati, ko ne bo delalo ogrevanje, ko ne bodo mediji obveščali o dogodkih ...« je opozoril.