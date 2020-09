Slovenski strokovnjak predlaga način, da od mask odženete virus

​Kvas zmaga



Topijo ovojnico virusa

Profesor Borut Štrukelj je razkril nekaj "varnostnih trikov" proti noveu koronavirusu. FOTO: Zaslonska Slika/pop Tv

Zdravila za novi koronavirus ni. Prav tako ne cepiva. A vseeno obstajajo načini, kako se zaščititi pred okužbo covid-19. Higiena rok ter nošenje zaščitnih mask sta zagotovo prva v vrsti, prav tako fizična distanca do drugih ljudi. No, na ljubljanski Biotehniški fakulteti pa svetujejo še nekaj. V oddaji Preverjeno je profesor, ki je strokovnjak na področju biotehnologije zdravilnih učinkovin in genskega zdravljenja, dejal, da si lahko pomagamo tudi sami.Pomemben je močan in odporen imunski sistem, ki ga krepimo z dvema pomarančama na dan, z gibanjem ter učinkom poletnega sonca. »Polovico žličke kvasa ter kozarec dveh limon s toplo vodo na tešče,« pravi profesor Štrukelj, da to močno aktivira naš imunski sistem.Neverjeten učinek imajo eterična olja, sploh evkaliptus, čajevec, ingver. »Topijo ovojnico virusa, Sars-cov 2 virus ima maščobno ovojnico. Eterična olja so maščobo topna, mu nekako poškodujejo to ovojnico in to pomaga.« Kot je še dodal v oddaji Preverjeno, zadostujeta dve kapljici eteričnega olja na zunanjo stran maske. To odganja virus. Kapljice zadostujejo za pol ure do ene ure, potem izhlapi.»S tem nekoliko zmanjšamo verjetnost, da bo virus deloval,« je dodal Štrukelj.