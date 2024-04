Slovenski stranki zavrnili odprtje računa: »Se zavedate skritih sil režima, ki delujejo v ozadju?«

Stranki Resni.ca je Gorenjska banka, s katero so sodelovali, zavrnila odprtje računa za financiranje kampanje za EU volitve, so sporočili iz stranke. To dejanje ocenjujejo kot poskus preprečitve udeležbe na volitvah in zatiranja svobode političnega izražanja.

V banki ne komentirajo konkretnih poslovnih razmerij

»Nedavno smo bili s strani Gorenjske banke, s katero smo sodelovali brez vsakršnih težav in z velikim prometom na osnovnem računu v preteklih letih, obveščeni o nepričakovani in neobrazloženi zavrnitvi naše vloge za odprtje kampanjskega tekočega računa. Ta račun je nujno potreben za naš nastop na prihajajočih volitvah v Evropski parlament, saj je njegovo odprtje zakonski pogoj za udeležbo na volitvah,« so v stranki zapisali v sporočilu za javnost.

V stranki dejanje banke ne ocenjujejo kot le presenetljivo, ampak tudi kot sumljivo, saj da niso dobili nobenega pojasnila ali obrazložitve za takšno odločitev kljub večkratnim zahtevam za razjasnitev.

Stranki Resni.ca je Gorenjska banka zavrnila odprtje računa za financiranje kampanje za EU volitve. FOTO: Voranc Vogel

Poudarili so, da je bila stranka prisiljena prekiniti sodelovanje z Gorenjsko banko in bo svoja sredstva prenesla na drugo, »bolj zanesljivo finančno institucijo«.Po posvetu z odvetnikom bodo proti Gorenjski banki sprožili ustrezna pravna sredstva.

Gorenjska banka se je kasneje opravičila V zvezi z naznanjenim poskusom vpliva na našo udeležbo na volitvah se nam je vodstvo banke tako telefonsko kot pisno iskreno opravičilo.

Cenimo to. Mi smo navajeni na napade centrov moči, a se to ne sme nikoli več zgoditi nobenemu subjektu, ki želi nastopiti na volitvah. Nikjer. Ne glede na to, kakšna sila iz ozadja to zahteva.

Iz Gorenjske banke za STA sporočili, da je skladno z veljavnimi predpisi poslovanje s strankami bančna skrivnost, zato banka ne more komentirati konkretnih poslovnih razmerij.