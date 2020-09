Slovenski športnik za zapahi zloglasnega zapora v Grand Bassamu

Na črni celini, v Slonokoščeni obali, je že več mesecev priprt znani slovenski športnik iz Portoroža, z njim pa še Slovenec iz Radomelj. Njuna zgodba se začenja s popotniško avanturo, ki bi se morala že zdavnaj končati. A pot Slovencev, ki sta želela v evropske vode pripeljati barko Radomljanovega prijatelja, se je hudo zapletla. Najprej sta imela težave z barko, ko sta iskala varen pristan, da bi rešila nastale razmere, so jima pot prekrižali do zob oboroženi uniformiranci. Plovilo so preiskali do zadnjega kotička, zatem sta oba končala za zapahi zloglasnega zapora v Grand Bassamu v Abidžanu. Očitajo jima vpletenost v mednarodno trgovino z drogami, čeprav na jadrnici ni bilo nobenega tovora mamil.



Svojci so najeli odvetnika doma in v tujini, družine pa prestajajo pravo agonijo, saj obupano iščejo načine, kako jima pomagati: »Bojimo se za njuno varnost.«



V torkovi tiskani izdaji objavljamo ekskluzivni pogovor z aretiranima Slovencema, razkrivamo pa tudi več podrobnosti o samem dogodku.