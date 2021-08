Slovenski športni svet zavit v črnino: preminil je dolgoletni športni funkcionar

Ernest Aljančič - Nestl. FOTO: Uroš Hočevar, Delo

V 77. letu je v Ljubljani umrl dolgoletni športni funkcionar. Aljančič je bil v športnih vodah najbolj znan kot dolgoletni predsednik Hokejske zveze Slovenije (HZS) in član sveta Mednarodne hokejske zveze IIHF.Kot so zapisali na spletni strani Dela , je, ki je imel zadnja leta različne zdravstvene težave, odraščal v športni družini, njegov oče je bil med začetniki hokejske igre na tem območju in tudi član hiše slavnih IIHF.Aljančič, pravnik po poklicu, se je kot najstnik rekreativno ukvarjal z nogometom, resneje pa z rokometom in predvsem hokejem na ledu, kjer je zbral tudi šest reprezentančnih nastopov. Bil je tudi eden prvih v Sloveniji, ki se je ukvarjal s športnim trženjem, delal je s smučarsko zvezo, leta 1997 pa je na vrhu HZS nasledil. Ko je hokejsko zvezo vodil Aljančič, se je Slovenija leta 2001 prvič prebila v elitno skupino.