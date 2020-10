Slovenski sodnik (55) marca v umetni komi, še vedno je na bolniški

V luči drugega vala novega koronavirusa je vse več pričevanj ljudi, ki so zboleli za to boleznijo. Za Odmeve je spregovoril 55-letni, mednarodni odbojkarski sodnik iz Maribora, ki je zbolel v prvem valu. Verjetno se je okužil marca v Estoniji, ko je sodil na eni izmed tekem. Kot je razkril, si ni predstavljal, da ga bo ob prihodu v Slovenijo čakala težka preizkušnja.Ko se je vrnil v domovino, se je vse začelo z visoko vročino. Že drugi dan je moral v bolnišnico, kjer so mu opravili tudi test količine kisika v krvi. Ker izvidi niso bili obetavni, so mu sprva nadeli kisikovo masko, nato pa je bil 23 dni v umetni komi. Vse odločitve o njegovem zdravljenju so zato morali prevzeti svojci. Dva meseca se je zdravil v bolnišnici. Kot je poudaril, v začetnem obdobju zdravniki niso poznali bolezni. Prav tako ni bilo zagotovila, da bo preživel.K sreči se zanj ni končalo tragično, je pa priznal, da mu po vseh teh mesecih še vedno manjka moči, težko diha, bolezen covid 19 pa je po njegovih besedah pustila tudi posledice v možganih, podobne tistim po možganski kapi. Zdravljenje zanj še ni končano, zaradi preležanin ga čaka še ena operacija. Še vedno je na bolniški. Sodnik zato poziva vse, naj stanje jemljejo resno in pazijo na svoje zdravje.