Slovenski slikar rešil vnuka ruskega carja

Še čopiča se ni mogel več dotakniti

Izginil takoj po rojstvu

Streljala nanj, a zgrešila

48 dni se je vozil do Šanghaja.

Pri nas je skupinski portret izjemno redek. Zato je še toliko pomembnejše mogočno olje na platnu, ki ga je ustvaril eden izmed naših vodilnih ekspresionistov. Gre za upodobitev omizja 19 članov upravnega odbora Narodne galerije, ki se je sestal leta 1922. Kralj je ta skupinski portret, ki ga hranijo v Narodni galeriji, ustvarjal kar 14 let in ga dokončal šele po drugi svetovni vojni.Za zgodovinskim omizjem je sedel tudi eden izmed začetnikov slovenskega realizma. Rodil se je pred 180 leti v Dobju pri Škofji Loki in se šolal pri najbolj uglednih slikarjih, obiskoval tako dunajsko kot beneško likovno akademijo. Pa ni bil samo priznani slikar in konservator, pri nas je bil tudi začetnik umetne vzreje postrvjih vrst. Vseeno pa je bilo beneško obdobje njegovo daleč najbolj intrigantno.Pisalo se je leto 1873. Zsta si delila atelje v tretjem nadstropju stare palače na Campo San Polo. Zgodilo se je, da je Franke prav zamišljeno zrl v še nedokončano sliko, ko je nekdo kar brez najave vstopil. Bil je to njegov pivski prijatelj, ki je imel tudi silno dobre zveze z rusko aristokracijo. Slikar še čopiča ni mogel dobro odložiti, že ga je presenetil z vprašanjem: »Bi odpotoval na Kitajsko? Videl boš tudi Manilo in Japonsko!«Franke se mu je samo nasmehnil.»Resno ti govorim,« je nadaljeval Liebhardt. »Prosim te, hitro odgovori, mudi se mi, boš prevzel to pomembno nalogo, ki zahteva pravega in zaupanja vrednega moža, ali ne? Prepričan sem, da si sposoben rešiti to uganko, si srčen, neustrašen, premišljen, pravi poliglot.«»Kitajsko, Japonsko in Manilo?« je pomislil Franke. »Toda prijatelj, to je jako daleč, in kaj bi sploh počel tam?«»Glej, če se boš odločil in sprejel ponudbo, ti razkrijem še nocoj na Trgu sv. Marka,« mu je dejal Liebhardt in odšel.Franke se tisto popoldne čopiča ni več dotaknil. Misli so mu kar naprej bežale k Liebhardtovi ponudbi, po spominu so se mu vrtele slike iz potopisnih knjig o daljni Aziji, s čarobnimi otoki s palmami in neskončnim oceanom.Ob sedmih zvečer se je le prikazal na Markovem trgu. »Pojdi z mano!« mu je ukazal prijatelj. Sedla sta v čoln in se po Velikem kanalu odpeljala do ene lepše vzdrževanih palač. Vstopila sta. Na vrhu širokega stopnišča ju je nekdo že čakal. Bila je to ruska plemkinja. Franke je bil čisto iz sebe, ko je zagledal lepotico, ki jo je nekajkrat že videl. Le da se mu je zdela od blizu še lepša. »Gospod Franke, vi ne veste, kako sem vam hvaležna!«Pospremila ga je v razkošen salon ter mu razodela, da je že zelo zgodaj osirotela. Ker pa je bila hči najpomembnejšega ruskega pesnika z začetka 19. stoletja, jo je ruski dvor iz usmiljenja vzel za dvorno damo. Že pol leta pozneje se je zaljubila v carjeviča. Njegov oče, car, razmerja ni dovolil, ker ni bila modre krvi. Še več, ko je stari izvedel, da sta se leta 1870 golobčka na skrivaj poročila,pa je za nameček še zanosila, je padla v popolno nemilost. S svojo kakor zvesto guvernanto, po rodu iz Hamburga, je zbežala v Benetke, že na poti povila, dobila tifus, in ko je naposled ozdravela, je ugotovila, da sta izginila tako guvernanta, ki je delovala ves čas po nareku iz ruskega dvora, kot tudi novorojenček.Odtlej je v svoji nesreči bivala v Benetkah in čez čas dobila namig, da je guvernanta še živa in da se s Sašinim sinkom izdaja za vdovo angleškega trgovca. »Zadnja sled, za katero vemo, je, da je šla z mojim otrokom iz Brindisija v Aleksandrijo ter da se je v Suezu vkrcala na angleško ladjo,« je razlagala Franketu. Iz njenih rok je zato prejel še tri fotografije: »To je ta kača,, ki se zdaj, če se ni že spet preimenovala, piše.« Od našega slikarja pa se je kneginja poslovila z naslednjim stavkom: »Vi jo boste našli in vi ji boste vzeli mojega otroka!«Po Franketovem pripovedovanju je njegove spomine leta 1923 zapisal: »Dobil sem par tisoč frankov in tisoč napoleonov ter šel z vsem tem lovit zlobno guvernanto. Do Šanghaja sem se vozil 48 dni.«Ugrabiteljico je s pomočjo avstrijskega konzulain njegovih Kitajcev odkril pri velikem jezeru Tai. V hiši gospoda, ki je prodajal Kitajcem robo iz Kruppovih tovarn jekla, je Franke izvedel, da je prišla v njihove kraje s svojim sinom res samotarit neka Angležinja s priimkom Seamens. »Pravite, da ima sina?!« je v tistem dregnilo našega slikarja. »Ima, nežnega dečka, tako okoli treh let. Kako je to lepo otroče, a materi kar nič podobno …« je izvedel.Franketova detektivka je postajala vse bolj napeta in krog okoli sporne guvernante se je zožil. Tisti dan ji je na otočku končno nastavil past. Kot po navadi je vzel slikarsko opremo in slikal. »Good evening, sir,« je za njim zazvenel guvernantin glas. »Radovednost in zanimanje za vašo lepo umetnost sta me zvabila, da vas zmotim …« Predstavil se ji je kot, slikar s Sardinije, in izvedel, da je ženska svoje dni prav rada risala, in še bi, če bi imela tako spretnega učitelja.V naslednjih dneh sta se že tako zbližala, da mu je končno predstavila tudi ugrabljenega malčka, ki mu je bilo po novem ime. Potem je na enem izmed sprehodov ob jezeru končno napočil trenutek, da je še ob pravem času pograbil dečka, se z njim zapodil na ladjo, tam pa ga je že čakala njegova kitajska posadka. Dečka, ki je neutolažljivo kričal »mati moja« in ga tepel, je potisnil v kabino, se še enkrat obrnil ter zagledal Schwerzerjevo, ki je togotno kobacala po vodi, celo namerila z revolverjem, a šestkrat ustrelila mimo.Še dolgo potem je sanjal, kako se prikrade in mu vzame otroka. Nekoliko bolje je spal šele, ko se je z malim Aleksejem, ki je postal grof šele po smrti svojega dedka, po treh mesecih ponovno vkrcal na angleško ladjo in odjadral proti Evropi.Še istega leta se je Franke preselil v Ljubljano, se tam poročil in imel sedem otrok. Umrl je leta 1927, star 86 let.