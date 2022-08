»Obnavljam svojo željo po odpuščanju za vse slabo, kar so številni kristjani storili domorodnim prebivalcem,« se je papež Frančišek konec prejšnjega meseca med obiskom v Kanadi opravičil Indijancem za vse gorje v minulih stoletjih. To so bili časi, ko so kanadske oblasti hotele na vse kriplje in pretege Indijance asimilirati, otroke so jemali staršem in jih dajali v šole. Katoliška cerkev je vodila dobrih 60 odstotkov šol oziroma internatov. Opravičilo papeža je bilo več mesecev skrbno načrtovana (diplomatska) misija, ki jo je vodil slovenski nadškof Ivan Jurkovič, tega je sveti oč...