Slovenski škof, ki je prosvetlil Indijance

V Trebnjem je bilo minule dni slovesno, praznično. Najprej občinski praznik, potem pa še Baragov dan, spominski dan občine Trebnje. Za uvod so se v petek zvečer številni zbrali v cerkvi Marijinega vnebovzetja, mašo je daroval stiški opat p. Maksimilijan File in v pridigi spomnil, da so se v času življenja škofa Barage izmenjali trije avstrijski cesarji, ki obči javnosti niso tako poznani. »Vemo pa vsi, kdo je bil in kaj je delal Friderik Baraga.Pred 100 leti pa je tu ugledal luč sveta še en pomemben slovenski duhovnik, nadškof Alojzij Šuštar, ki je v prelomnih letih slovenske zgodovine odigral zelo pomembno vlogo,« je še ...