Slovenski reševalci in gasilci zgroženi, neznanec jih zalezuje na vsakem koraku (VIDEO)

Po spletnih omrežjih so se razpisali gasilci, ki so opozorili na nadvse nedopustno ravnanje neznanca, ki intervencijske službe redno zasleduje in jih snema. Na kanalu na youtubu redno objavlja videoposnetke s komentarji, kaj med delovnim časom počnejo reševalci in tudi gasilci, ki so večinoma prostovoljci. Neznanec jih snema, ko gredo po malico, med vožnjo po cesti ipd.Največ ogorčenja med uporabniki facebooka je povzročil posnetek, na katerem je reševalca začel zasliševati, zakaj med službenim časom in v uniformi hodita po malico. »Ja, kdaj pa naj grem?« mu je odgovoril reševalec, ki mu ni bilo jasno, zakaj ga moški zaslišuje.Moški, ki je več kot očitno uperjen proti reševalcem in jih imenuje 'bolničarji', snema tudi, kolikokrat jih sreča na cesti v eni uri. Snemal je celo reševalca, ki je šel med službenim časom 'odtočit' na počivališču. »Ali moramo odslej nositi plenice?« zanima jezne gasilce.Na enem izmed posnetkov zasleduje gasilsko vozilo, nato pa še snema reševalce, ki so zavili na bencinski servis.Za komentar smo prosili tudi slovensko policijo in sindikata reševalcev ter gasilcev. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.