Slovenski psi že na terenu, štirje zaznali življenja pod ruševinami (FOTO)

Na pomoč Turčiji po ponedeljkovih močnih potresih je iz Slovenije odšla skupina sedmih reševalnih psov z vodniki in štirimi spremljevalci. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, slovenski psi po 22 urah, odkar so se odpravili od doma, že operativno izvajajo naloge na delovišču v Turčiji, natančneje na območju province Hatay.

Slovenski reševalni psi so pri svojem delu očitno zelo uspešni, saj so štirje od njih že zaznali življenja pod ruševinami.

Naši junaki bodo v Turčiji ostali največ štiri do pet dni, predvidoma do ponedeljka, saj po tem obdobju pride praviloma do izčrpavanja, so napovedali v torek pred odhodom.

Za napotitev reševalnih psov z vodniki so se odločili, potem ko je v ponedeljek zvečer Turčija izrazila interes za njihovo napotitev. Na prošnjo so se takoj odzvali in opravili vse potrebno, da bi Slovenija lahko enoto z reševalnimi psi preko evropskega mehanizma poslala v Turčijo. Pripravili so tudi gradivo, ki ga je nato vlada danes sprejela na dopisni seji.