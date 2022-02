Slovenski profesor udaril po slovenski narodnozabavni glasbi, oglasil se je tudi Janša

Del javnosti je ta teden razburila izjava profesorja z ljubljanske fakultete za družbene vede Petra Stankoviča. Ta je v oddaji Aktualno na Valu 202 vlekel vzporednice med slovensko narodnozabavno glasbo in fašizmom. Njegove besede so zmotile tudi voditelja Igorja Pirkoviča, oglasil pa se je tudi premier Janez Janša.

»Lahko vidimo, da politika z bolj avtokratskimi težnjami apropriira, podpira, uporablja, izrablja tudi to glasbo, ne samo v Sloveniji. Nočem reči, da je ta glasba sama po sebi avtokratska, fašistoidna, a je s svojim preprostim, enoznačnim, uniformnim svetom zelo pripravna ...« je dejal profesor, ki je znan tudi kot mentor diplomskega dela o bureku v Sloveniji.

»Baje so na Valu 202 narodno zabavno glasbo povezovali s fašizmom danes dopoldan. Ne bi se čudil, upam pa da ni res. 10.45h. Oddaja Aktualno: Simbolni imaginarij sodobne slovenske narodnozabavne glasbe,« je na Twitterju zapisal Pirkovič in kasneje dodal, da se je to »žal res zgodilo«.

Oglasil se je tudi premier Janša.

Mnenja so deljena

Odzivi na Twitterju so različni. Mnogi so nad besedami profesorja zgroženi, medtem ko drugi menijo, da je njegovo razmišljanje potrebno razumeti v primernem kontekstu.

»FDV varuje in ohranja pri življenju komunistično ideologijo in jugonostalgijo ter ponižuje izvirno slovensko kulturo kot primitivno, jo pripisuje ljudem iz periferije, ki so po njihovem prepričanju manj izobraženi, manj svetovljanski… ta superiornost nekih doktorjev za kozlat!« je zapisal eden od uporabnikov.

»Trditi, da ima nekaj "fašistične nastavke" ni isto kot "zmerjati s fašisti". Žal je tko, da so lahko najbolj nedolžne vrednote - družina, varnost, domačijskost itd. - tudi najbolj strupene. O tem se govori in piše že skoraj 100 let. Tko da kar uizi s to pričakovano užaljenostjo,« pa razmišlja drugi.