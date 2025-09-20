Slovenski poslanec oster zaradi pesmi na kongresu Gibanja Svoboda (VIDEO)

Kot smo že poročali, je imela največja vladna stranka Gibanje Svoboda danes volilni kongres. Premier Robert Golob je pred navzoče na kongresu prikorakal v velikem slogu s svojo ženo Tino Gaber Golob. Prisotni so vstali in ploskali. Med njuno hojo se je v ozadju vrtela zelo znana pesem Bella ciao, kar pa je zmotilo poslanca v Državnem zboru, Dejana Kaloha.

Kaloh se je na izbor pesmi odzval na družbenem omrežju X. Nad izborom je začuden. »Kongres vladajoče slovenske politične stranke otvorili z italijansko pesmijo !?!? Slovenija kot Sahara vode v parlamentu potrebuje suverenistično-nacionalno stranko @SuvereniSLO,« je zapisal. V še eni naslednji objavi pa je dodal: »In vsi ti hlapci ploskali Golobu po taktih italijanske pesmi... uboga naša Slovenija.«

Omenjeno pesem sicer pri nas večkrat slišimo. Za nekatere je kamen spotike, drugi pa ji radi prisluhnejo.

Golobu je bil na današnjem kongresu podeljen nov štiriletni mandat na čelu stranke. Kot je pokazal kongres, v stranki uživa veliko podporo. Po poročanju STA, ga je podprlo 326 članov, samo pet jih je bilo proti.

