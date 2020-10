Slovenski politik v samoizolaciji

Evropski komisar za krizno upravljanjeje prek Twitterja sporočil, da je bil član njegove ekipe, ki se konec prejšnjega tedna ni udeležil misije v Etiopiji, pozitiven na novi koronavirus. »V skladu s protokoli za varovanje javnega zdravja sem se samoizoliral in čakajoč na drugi test delam od doma,« je zapisal.Kot je dodal, sam nima simptomov in se počuti dobro.Lenarčič je bil minuli teden skupaj z ekipo na obisku v Etiopiji.Na omenjenem obisku je bil tudi visoki predstavnik EU za skupno zunanjo in varnostno politiko. Ta pa je danes tvitnil, da je bil pozitiven na novi koronavirus tudi eden od članov delegacije, ki je z njima obiskala Etiopijo.Borrell se je že testiral na novi koronavirus in je negativen. Kljub temu se je tudi on preventivno samoizoliral in čaka na drugi test.