Slovenski politik urgentno pristal v bolnišnici

»Ne prezir, spoštovanje je potrebno. Zgodilo se je, da sem urgentno pristal v bolnici. K sreči,« tako je svoj zapis v luči trenutnega stanja v državi in stanja duha na družbenem omrežju facebook zapisal starosta slovenske politike Lojze Peterle. V svojem razmišljanju v nadaljevanju se sprašuje o življenju in smrti in o tem, kaj bi, če bi vedel, da ima pred sabo le še nekaj ur.



»Odklopljen od vsakršnega političnega aktivizma sem razmišljal, kaj bi storil, če bi imel pred seboj še eno uro, en dan, en mesec, eno leto ali deset let življenja. Če bi imel še zelo kratek čas, bi ga izkoristil za hvaležnost in opravičila,« zapiše. In še: »S to naravnanostjo sem si ogledal zvečer dva slovenska TV dnevnika in še kaj ter ponovno videl, koliko energij gre v prazno samo zaradi divje sle po oblasti. Koliko jezne protivladne nasršenosti, očitkov, etiket, obtožb, sodb in obsodb, pikov in zapikov. Kot da je vse narobe in s(m)o vsi barabe. Polarizacija, radikalizacija, moraliziranje. Govorica o fašistih, izdajalcih..., zdravniki po mnenju nekega opozicionalca kar mazači. A nismo včasih v jugožargonu temu rekli lupanje? Tisti, ki so se pred pol leta sami odpovedali oblasti, bi jo radi za vsako ceno nazaj, tudi, če izzivalca za Janšo dobijo na javnem natečaju. Izdajalci so to pot dobrodošli. Se ni še malo prej govorilo o dvoličnosti?«

Celoten zapis si lahko preberete spodaj: