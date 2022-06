Slovenski policijski specialci so nepremagljivi! (FOTO)

Konec tedna je na Bledu in v Bohinju potekal že 28. Pohod razuma, volje in moči – Brajnikov memorial. Zahtevni dvodnevni izziv je znova združil uniformirance, torej policiste, vojake, gasilce, gorske reševalce in pripadnike civilne zaščite. Tokrat sta se udeležencem pridružili dve ekipi hrvaških policistov. Kot že enajstkrat prej je bila med moškimi najhitrejša ekipa Specialne enote Generalne policijske uprave.

Kdo je bil Mitja Brajnik? Mitja Brajnik je bil načelnik inšpektorata policije na Upravi za notranje zadeve Kranj (prevedeno v sodobni policijski žargon bi to lahko pomenilo današnjega vodjo sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Kranj). Bil je gorski reševalec, predvsem pa velik ljubitelj gora in oče treh otrok. Z zdravnikom reševalcem Janijem Kokaljem in z reševalci letalci Luko Karničarjem, Radom Markičem in Borisom Mlekužem se je 10. junija 1997 tragično ponesrečil pod Okrešljem. Po njegovi smrti se je dvodnevno merjenje moči in poguma preimenovalo v Brajnikov memorial. Vsako leto ga pripravijo ob obletnici tragičnega dogodka.

A na tako zahtevnih tekmovanjih je zmagovalec pravzaprav vsak, ki pride do cilja. Pot pa je tudi tokrat trajala dva dneva in je bila posuta s številnimi izzivi, ki jih je 23 ekip, od tega dve ženski in dve mešani, odlično opravilo.

Na tekmovanju so se znova pomerili najbolj pripravljeni slovenski uniformiranci.

Kot je že navada, se je Brajnikov memorial začel s 700 metri plavanja v Blejskem jezeru. Sledilo je 23 kilometrov kolesarjenja do Hrušice, od tod 11 kilometrov dolg pohod do planine Zajamnik. Zatem so tekmovalci spet sedli na kolo in prekolesarili 35 kilometrov do biatlonskega strelišča na Pokljuki, kjer so umirili utrujene roke in z malokalibrsko puško streljali čim bližje središču tarč.

Takšna preizkušnja je vedno v bistvu tekma ne z drugimi, ampak s samim seboj.

Naslednji dan se je začel s 16-kilometrskim gorskim pohodom od Rudnega polja na Pokljuki do Bohinjskega jezera. Tu so tekmovalci sedli v kajake in preveslali tri kilometre. Zatem spet kolo, in to 27 kilometrov, kolikor jih ločuje Staro Fužino in Selski most pri Bledu. Potem še zadnji gorski pohod, do Tolstega vrha. Nato prečkanje ledeno hladne Save Bohinjke in finiš do prireditvenega prostora v Ribnem pri Bledu, kjer je po ustaljenem urniku tekmovanja sledila spretnostna naloga. »Preizkusijo se še iz znanja prve pomoči in splošne razgledanosti,« so organizatorji opisali še en košček zahtevnega tekmovanja.

Kot zapisano, je med moškimi ekipami zmagala Specialna enota policije, ki je prejela tudi nagrado za fairplay. Drugi so bili policisti ljubljanske uprave, tretja pa ekipa Gorske reševalne službe Kranj 1.

11. so zmagali.

Dobro pripravljene uniformirance je pozdravila tudi ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar, ki je poudarila: »Moč je v vztrajnosti, pa ne pri napakah, ampak v vztrajnosti pri premagovanju samega sebe. Takšna preizkušnja je vedno v bistvu tekma ne z drugimi, ampak s samim seboj.«

