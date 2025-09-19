  • Delo d.o.o.
Slovenski podjetniki na nogah: poglejte, s čim grozijo Golobu, če bo uresničil napoved o božičnici

Cvar men, da je načrt vlade le lažna obljuba.
Blaž Cvar. FOTO: Črt Piksi
Blaž Cvar. FOTO: Črt Piksi
STA, N. B.
 19. 9. 2025 | 12:21
A+A-

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Blaž Cvar meni, da je načrt premierja Roberta Goloba v zvezi z obvezno božičnico lažna obljuba. Da bi božičnico lahko dobili že decembra letos, je skregano z zdravo pametjo, je na novinarski konferenci v okviru sejma Mos v Celju še dejal Cvar in zagrozil z izstopom OZS iz socialnega dialoga.

Božičnica v Sloveniji ne more biti obvezna, izplačilo vsem enostavno ni mogoče, zlasti ne v višini polovične minimalne plače, kot je predlagala vlada, meni Cvar. Izvozna podjetja namreč opozarjajo na izredno težke razmere na trgih, zato si božičnice ne morejo privoščiti, trdi.

Kje bodo našli denar?

Glede na to, da je v državnem proračunu primanjkljaj v višini 1,6 milijarde evrov, se Cvar sprašuje, kje bo vlada našla denar za izplačilo božičnice. Česa takega si po njegovih besedah ne bi smel privoščiti noben predsednik vlade. Si bo pa zdravi del gospodarstva vedno prizadeval, da nagradi zaposlene, je dejal.

Način, kako je Golob napovedal načrte vlade v zvezi z božičnico, je Cvar označil za še eno kršitev pravil Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Če se bo takšna praksa nadaljevala, bo OZS izstopila iz socialnega dialoga, je posvaril.

Pišek: Božičnica mora biti neobvezna

Podpredsednik OZS Peter Pišek pa je na današnji novinarski konferenci dejal, da so že v preteklosti izplačevali božičnice in jih bodo tudi v prihodnosti, ko bo to država omogočila s svojo davčno politiko. »Božičnica mora biti neobvezna in limitirana navzgor, ne pa navzdol,« meni.

Lastnik podjetja Orodjarstvo Gorjak družba za proizvodnjo, trgovino in storitve iz Rač Marko Gorjak pa je ocenil, da vlada ravna zelo enostransko. Ne gre za to, da bi nasprotovali božičnicam, a se je po njegovih besedah treba zavedati, da si podjetja božičnico lahko privoščijo v različnih višinah ali pa sploh nimajo denarja za njeno izplačilo.

Izračunal je, da bi za izplačilo obvezne božičnice in prispevka za dolgotrajno oskrbo morali nameniti tretjino letnega dobička. Po njegovem mnenju gre pri napovedi obvezne božičnice za volilni bombonček in kupovanje glasov na plečih gospodarstva.

