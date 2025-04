Slovenski podjetniki bežijo k sosedom: samo letos bo državo zapustilo 14 odstotkov podjetij

V Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) so vlado opozorili na odhode podjetij v sosednje države. »Sosednje države pospešeno vlagajo v stimulativno podjetniško okolje, zato so premiki podjetij iz Slovenije, predvsem na Hrvaško, vedno bolj pogosti,« so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Vlada se mora zato po njihovem mnenju vprašati, ali namerava karkoli storiti za konkurenčnost države ali pa bo dopustila nadaljnje slabšanje položaja slovenskih podjetij in njihov beg k sosedom. »Slovensko poslovno okolje je iz dneva v dan bolj neprijazno. Vedno višji davki, zapletena birokracija, vladni korupcijski škandali in na splošno negativen odnos države do podjetništva so resna grožnja blaginji državljanov,« so prepričani.

Pri sosedih do podjetij prijazno poslovno okolje

Medtem pa po njihovih navedbah Hrvaška, pa tudi Madžarska, ustvarjata vse bolj do podjetij prijazno poslovno okolje. Kot so našteli, državi izvajata velike korake na področju uvajanja ugodnejšega davčnega okolja, debirokratizacije, sprostitve omejitev na trgu dela, spodbujanja podjetništva, privabljanja tujih investicij, ki bodo ustvarjale nova delovna mesta, in gradnje proizvodnih in drugih poslovnih objektov.

»Primerjalni podatki o poslovnem okolju v Sloveniji in na Hrvaškem so zelo skrb vzbujajoči,« so poudarili in navedli, da imajo višje usposobljeni in vodstveni kadri ob istem bruto znesku na Hrvaškem višje neto plače kot v Sloveniji. Analiza Centra za mednarodne odnose na ljubljanski fakulteti za družbene vede, izvedena lani, pa kaže, da namerava v letošnjem letu zapustiti Slovenijo približno 14 odstotkov podjetij, so dodali.