»Brez dvoma so prvi slovenski borci že na ukrajinski tleh,« nam je zaupal dober poznavalec obrambnega področja, ki se ne želi izpostaviti. Kot pravi, bi bilo ob takem gnevu nad rusko vojsko težko pričakovati, da se ne bi našli posamezniki, ki bi se borili za "pravo stvar". Sklene pa: "Če so šli nekateri Slovenci v Sirijo, kjer so bile razmere in tudi razlogi za spopade povsem drugačni, bi bilo nenavadno, da jih v Ukrajini ne bi bilo." Tudi zaradi dobre finančne vzpodbude. Da prostovoljci želijo ostati anonimni, je večkrat razlog tudi v tem, ker med vojskov...