Slovenski pacienti še ob lekarne! Nekatere poslovalnice so morale zapreti vrata

V Sloveniji v zadnjih letih v številnih panogah primanjkuje ustreznega kadra. Ena od teh je lekarništvo. »Samo na primarni ravni manjka 500 magistrov farmacije in 300 farmacevtskih tehnikov, v bolnišničnih lekarnah okoli 130 specialistov farmacevtov in 100 farmacevtskih tehnikov,« je včeraj opozorila predsednica Lekarniške zbornice Slovenije (LZS) Darja Potočnik Benčič. V praksi to po njenih besedah pomeni, da vsak lekarniški farmacevt v povprečju opravlja delo 1,5 človeka. Posledično imajo tako premalo časa za obravnavo pacientov, ki pa iz leta v leto potrebujejo več in več zdravil. »V zadnji...