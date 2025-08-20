SAMI S SVOJIMI VPRAŠANJI

Slovenski otroci se s pornografijo srečajo že zelo zgodaj, to razkrivajo najnovejši podatki

Kar 14 odstotkov mladih pozna vrstnika, ki je na spletu za denar objavil svoje gole fotografije ali posnetke. Med njimi so tudi otroci.
Fotografija: Naj učiteljica. Simona Šarlah, učiteljica na OŠ Vojnik in učenci. Vojnik, 21. februar 2024 FOTO: Leon Vidic/delo
Naj učiteljica. Simona Šarlah, učiteljica na OŠ Vojnik in učenci. Vojnik, 21. februar 2024 FOTO: Leon Vidic/delo

N. Č.
20.08.2025 ob 06:00
N. Č.
20.08.2025 ob 06:00

Slovenski otroci se s pornografijo srečajo že zelo zgodaj, pogosto v otroških letih, preden sploh zapustijo osnovno šolo. Rezultati ankete U-Reporta Slovenija, v kateri je sodelovalo več kot 100 mladih iz vse države, razkrivajo trende: petina vprašanih je prvič videla pornografske vsebine že pred 11. letom starosti, nekaj otrok pa je s pornografijo prvič prišlo v stik prek odrasle osebe, piše poročilo Unicefa.

Naključje, prijatelji in tudi odrasli

Podatki govorijo sami zase. 20 odstotkov mladih je pornografijo videlo pred 11. letom, 27 odstotkov med 12. in 13. letom.  Vsak šesti pravi, da se s tovrstnimi vsebinami še nikoli ni srečal.

Največkrat so v stik s pornografijo prišli po naključju na omrežjih, vsakemu četrtemu jo je pokazal prijatelj, vsak deseti pa je te vsebine poiskal sam.

Skrb vzbujajoče je, da je 4 odstotkov mladih do prvih posnetkov prišlo prek odrasle osebe. Strokovnjaki opozarjajo, da je to lahko znak spolne zlorabe, piše Unicef.

Vpliv, ki ga ne moremo spregledati

Čeprav večina mladih pravi, da znajo ločiti med romantiko, erotiko in pornografijo, vpliv ni zanemarljiv.

Skoraj tretjina priznava, da jih pornografija močno zaznamuje, tretjina pravi, da vpliva nekoliko, ena petina pa trdi, da vpliva ne čutijo. A številke kažejo, da realnost ni tako nedolžna.

62 %odstotkov mladih sicer trdi, da pornografije ne gleda nikoli, a kljub temu je vsak deseti priznal, da jo spremlja občasno, 8 odstotkov pogosto in 7 odstotkov zelo pogosto.

Pogovor o tej temi je med mladimi skoraj tabu: 43 odstotkov se o njej pogovarja redko, 18 odstotkov nikoli.

19 odstotkov je občutilo pritisk, da bi gledali pornografijo, 7 odstotkov pa je poskusilo posnemati prizore. Kar 14 odstotkov jih pozna vrstnika, ki je na spletu za denar objavil svoje gole fotografije ali posnetke. Med njimi so tudi otroci.

Šole in starši ostajajo korak zadaj

Rezultati jasno kažejo, da mladi pogosto ostanejo sami s svojimi vprašanji. Brez pravega pogovora in znanja pornografijo dojemajo kot realnost, kar vpliva na njihove predstave o spolnosti, odnosih, soglasju in telesni podobi.

Strokovnjaki opozarjajo, da bi morale šole nujno vključiti izobraževanje o spletni varnosti in kritičnem razumevanju vsebin, ki jih mladi srečujejo na spletu. Otroci potrebujejo varno okolje, kjer lahko brez sramu spregovorijo o temah, ki jih zanimajo.

Podatki ankete sicer niso reprezentativni za vse otroke in mladostnike v Sloveniji, a dajejo dragocen vpogled v realnost, ki jo številni odrasli podcenjujejo. Dejstvo, da otroci v pornografijo vstopajo naključno in brez pogovora, je alarm, ki kliče po ukrepanju, lahko razberemo iz Unicefovega poročila.

Kam po pomoč?

UNICEF Slovenija ob tem spominja na vire pomoči:

Varne točke (www.varnetocke.si),

TOM telefon (116 111),

spletna stran safe.si,

ter Spletno oko, ki sprejema prijave spletnih zlorab (info@spletno-oko.si).

