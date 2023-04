Slovenski odtis vatikanske okrasitve (FOTO)

Pri velikonočni krasitvi bazilike sv. Petra v Vatikanu sta dr. Sabina Šegula in Peter Ribič začela sodelovati že leta 2011. Vsako leto uredi celotno korespondenco Veleposlaništvo Republike Slovenije pri Svetem sedežu.

Ekipa, ki je poskrbela za slavnostno okrasitev.

»Tokrat ta projekt podpira tudi ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, saj je to velika promocija slovenskega znanja in slovenskega gospodarstva,« je ob vrnitvi iz Vatikana povedala Šegulova. »Velikonočno krasitev glavnega oltarja bazilike sv. Petra si namreč ob prenosu svete maše ogleda več kot milijarda in pol ljudi. Tako se slovenska hortikultura in floristika s svojim znanjem predstavita na svetovnem parketu. Naj povem, da sta se v tem času razvila pravo prijateljstvo in odlično sodelovanje z vatikanskimi cvetličarji in vrtnarji kot tudi z italijanskimi cvetličarji, ki pridejo pomagat.«

Sabina Šegula pri delu z vrtnicami.

90 metrov dekoracije sta pripravila.

Rdeča nit je bila vrtnica

Letos je bila poleg še kandidatka iz izobraževanja odraslih zasebne šole Floweracademy.si Andreja Bartolj Bele, ki bo v začetku junija opravljala mednarodni cvetličarski izpit FlorCert, dodaja Sabina Šegula: »Pot smo začeli 4. aprila, ko smo se z vlakom pripeljali v sončni Rim. Potem pa je sledilo delo od torka do sobote, saj je bilo treba narediti 90 metrov dekoracije. Tokrat je bila rdeča nit celotne dekoracije vrtnica. Uporabili smo mnogocvetne vrtnice, okoli 15 različnih sort, od bele prek različnih rožnatih odtenkov do svetlo vijoličaste barve. Pastelno paleto vrtnic so dopolnile matjole v beli, nežno rumeni in vijoličasti pastelni barvi. Poleg tega cvetja smo uporabili še bele in rumeno-zelene nageljne. Na glavnem oltarju je bilo v 10-metrski dekoraciji dodano še 30 cvetov nežno modre hortenzije. Dekoracija je bila narejena v vegetativnem stilu, kar pomeni, da smo oblikovali 'vrt', pri čemer smo dodatno poudarili cvetje v skupinah. Dolžinskim 80 metrom dekoracije glavnega oltarja smo dodali še nekaj metrov dodatne dekoracije v prostoru za papeža.«

Tudi tokrat je sodeloval Peter Ribič.

»Ko je prispelo cvetje, je bilo najprej treba temeljito očistiti stebla, odstraniti, kar je bilo poškodovano, in s pravilnimi sredstvi oskrbeti cvetje,« je začetno delo v Vatikanu opisala naša floristka. »Da bi bilo cvetje dovolj močno in ustrezno hidrirano, smo najprej hortenzije, ki so bile dodatno zaščitene v kopreni, spodrezali in namočili v posebno kemično sredstvo quick dep, ki odpira vodovodne cevi in hkrati razkuži spodnji del stebla. Tako je manj bakterij, ki lahko zamašijo vodovodne cevi, zaradi česar lahko cvet oveni. Po uporabi kemičnega sredstva smo cvetje dali v vodo s hranili za rezano cvetje. Tako so se začele mnogocvetne vrtnice lepo odpirati, cvetovi hortenzij so bili bolj trdni.«

Razposajeni Sabina in Andreja.

Pri nameščanju zelenja so kombinirali različne strukture in teksture, vejice so nameščali tako, kot bi zelenje rastlo v naravi. Poskusili so oblikovati naravni vrt, vanj so nato po skupinah dodali cvetje. Želeli so ustvariti pridih živahne narave, saj se spomladi vse prebuja in cvetje nam polepša sprehode s svojimi barvami.

Delati s tako skupino floristov in v takem ambientu, kot je Vatikan, je res velik privilegij.

Veliko logistike

»Ko smo naredili dekoracije v vrtnariji, so bili dolžinski metri sestavljeni po segmentih,« je še povedala Šegulova. »Te dele so vrtnarji nato označili s tablicami, da so lahko dekoracijo razstavili, prepeljali v baziliko po delih in nato v cerkvi znova pravilno sestavili. To je logistično natančno delo, saj bi drugače nepravilno razporedili dekoracijo in med posameznimi deli bi manjkala povezava.«

Slovenski cvetličarji v Vatikanu (z leve): Andreja Bartolj Bele, Peter Ribič in Sabina Šegula.

Kot vedno naši cvetličarji predstavijo Slovenijo s slovensko potico in vinom. Tokrat so potico za kardinala dr. Franca Rodeta, veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu mag. Jakoba Štunfa in vatikanske vrtnarje spekli dijaki Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma. Po končanem delu pa so skupaj nazdravili s slovensko muškatno penino.

Sabini in Petru se je tokrat pri krašenju pridružila Andreja Bartolj Bele, ki je povedala, da je zelo hvaležna za to neprecenljivo izkušnjo, ki ji je dala nove poglede na delo cvetličarja: »Delati s tako skupino floristov in v takem ambientu, kot je Vatikan, je res velik privilegij. Ob mogočnosti bazilike sv. Petra in ob umetniško izpopolnjeni notranjosti, kjer mora cvetje lepoto dopolniti in je ne nadomestiti, se šele zaveš, kako majhen je posameznik. Tako je jasno, da en sam ne more pričarati prazničnega vzdušja. Nujno je timsko delo, ki je bilo tokrat v ospredju.«

Vrtnice, matjole, nageljni in hortenzije.

»Lahko smo ponosni, da je naše delo prepoznavno, da smo znova uspešno zastopali Slovenijo,« je ob koncu povedala Sabina Šegula. »Naj povem, da je bilo kakovostno znanje znova potrjeno in še več. Ko sem razložila, da je FlorCert mednarodno združenje, ki izobražuje na mednarodni ravni, in da so z menoj moje kandidatke za ta izpit, sem izvedela, da bo tudi glavni vatikanski cvetličar v avgustu opravljal FlorCert izpit s partnerji v Italiji. V zdajšnjih časih je namreč izjemno pomembno znanje, ki je mednarodno primerljivo, saj smo vsi v EU in se skupaj dopolnjujemo, sobivamo v sožitju. Poleg tega je sodelovanje pri tokrat že 11. velikonočni krasitvi še en velik pomemben dosežek, saj s svojim delom naredimo cvetlično dekoracijo, ki se umesti v baziliki med umetniška dela največjih svetovnih umetnikov. Kot učiteljica in predavateljica s svojo zasebno šolo z delom pokažem, da imajo lahko kandidati, ki se učijo s srcem, voljo, lahko svoje sanje, ki so uresničljive. Imeti morajo le dobre temelje znanja.«