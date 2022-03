Slovenski odpravnik poslov že na poti v Ukrajino

Začasni odpravnik poslov Slovenije za diplomatske naloge v Ukrajini Boštjan Lesjak je že na poti v Kijev, je nocoj poročala TV Slovenija. Z delom naj bi začel že v soboto.

Lesjak je kot opazovalec Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) med letoma 2015 in 2019 v Ukrajini že delal, in sicer v Doneškem bazenu.

Da bo Slovenija predvidoma v tem tednu v Ukrajino poslala svojega diplomatskega predstavnika z ekipo, je premier Janez Janša prek Twitterja napovedal v nedeljo. Zunanji minister Anže Logar je v ponedeljek to potrdil in napovedal, da bo Slovenija v Kijev poslala odpravnika poslov.

Kasneje se je potem izkazalo, da so prostovoljca, ki bo prevzel nalogo, našli na obrambnem in ne na zunanjem ministrstvu. V medijih so se nato začela tudi ugibanja o konkretnih imenih, ki pa jih uradno doslej ne na MZZ, ne na Morsu in ne v kabinetu premierja niso ne potrdili ne zanikali.

Da je začasni odpravnik poslov, ki ga Slovenija pošilja v ukrajinsko prestolnico, Boštjan Lesjak, je v četrtek nato v oddaji Studio ob 17-ih na Radiu Slovenija potrdil generalni direktor direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko na zunanjem ministrstvu Jernej Müller. Kot je dejal, »je to uslužbenec, ki je bil prej na ministrstvu za obrambo, trenutno je na ministrstvu za zunanje zadeve«.

Nekaj dni prej premeščen na MZZ

Ker mora odpravnika poslov na misijo skladno z zakonom o zunanjih zadevah napotiti zunanje in ne obrambno ministrstvo, so morali Lesjaka pred odhodom premestiti in naj bi bil zato že nekaj dni zaposlen na MZZ.

Premier Janša je medtem v četrtek popoldne ob prihodu na vrh EU v Bruslju glede predstavnika Slovenije, ki odhaja v Kijev, potrdil, da je bila odločitev že sprejeta in da je ime že znano. Obenem se je zahvalil vsem, ki so se javili za to nalogo in da jih je bilo kar nekaj.