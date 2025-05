»Svinjine se ne bomo sramovali in se ji odpovedovali zaradi tistih, ki nočejo sprejeti naše kulture ...«

Pred časom smo poročali o peticiji za zagotavljanje primernih obrokov za vse otroke. »Vsak otrok si zasluži zdrav, uravnotežen in polnovreden obrok v šoli. V okviru naše pobude želimo doseči sistemske spremembe, ki bodo zagotavljale prehrano, dostopno in ustrezno za vse otroke, ne glede na njihova kulturna, verska ali etična prepričanja,« pravijo pobudniki peticije, ADRA Slovenija, KD Gmajna in Zavodo APIS Društvo Medkulturni dialog.

SNS nasprotuje peticiji, ki želi zagotoviti primerne obroke za vse otroke v šolah in vrtcih ne glede na njihova kulturna, verska ali etična prepričanja. FOTO: Olgna/getty Images

Omenjena peticija pa je razkurila izvenparlamentarno stranko. SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega, tako meni, da Slovenija ni gostilna, kjer si vsak izbira po svoje.

»Imamo svojo kulturo, svojo tradicijo in svoj način življenja, vključno s prehrano v šolah in vrtcih. Svinjina je del običajne prehrane pri nas, in tega se ne bomo sramovali niti se ji odpovedovali zaradi tistih, ki nočejo sprejeti kulture države, v katero so prišli. Če jim to ne ustreza, naj otrokom pripravijo hrano doma. Ne bomo prilagajali javnega sistema posameznikom, ki odklanjajo osnovno spoštovanje do okolja, ki jih je sprejelo. Slovenija ni dolžna postati karikatura sebe zaradi politične korektnosti. Kdor zavrača naš način življenja, ima vedno možnost, da se vrne tja, kjer meni, da bo bolje zanj. Naj bo to Turčija, Alžirija ali katera koli druga država. Spoštovanje je osnova sobivanja. Če ni spoštovanja do nas, potem ni pogojev za skupno prihodnost«, so tako sporočili na omrežju X.