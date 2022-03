Slovenski kraj, kjer imajo srčasto jezero, zdravilno vodo in osupljivo naravo

Cesta, ki se iz Kranja ob Kokri povzpne v gorski paradiž, vas najprej pripelje na Spodnje Jezersko in malo zatem še na Zgornje Jezersko s trgovino, bencinskim servisom, turistično-informativnim centrom, hoteli, najrazličnejšimi nastanitvami, gostišči in še marsičim. Za pohodniško spoznavanje naravnih in drugih zanimivosti se velja zapeljati še do dobrega dva kilometra oddaljenega Planšarskega jezera, ob katerem je urejeno največje parkirišče. To je skupaj z Gostiščem ob jezeru odlično izhodišče za raziskovanje. Najbolj zanimivi predeli so oddaljeni le kak kilometer ali dva, torej dosegljivi peš v vsakem vremenu ...

