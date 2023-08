Slovenski komik oster do kolesarjev, ki na cestah ovirajo intervencijske službe

Slovenija je v zadnjih dneh zaradi poplav eno veliko razdejanje. K sreči je med prebivalci veliko solidarnosti. Veliko jih pomaga pri sanaciji. Nekateri finančno. Nekateri se odpravijo na teren in pomagajo na ta način. Nekateri pa na oba načina. Po tem, kar je zapisal slovenski komik Dejan Ikovic Bushi, pa nekateri s svojimi dejanji tudi zavirajo odpravljanje posledic poplav.

Omenjeni komik je na facebooku v sarkastičnem tonu zapisal, da bi se kolesarjem na specialkah rad opravičil, ker jih s kombijem med dostavami ovira.

»V Zg. Savinjski dolini zadnje čase najdemo 2 vrsti kolesarjev. Takšne, ki kar v trenirki z obešeno nakupovalno vrečko kolesarijo proti trgovini (ker jim je morda odneslo avto) in tiste na specialkah, primerno opremljene, v polni kolesarski opremi. Prav slednjim (torej primerno opremljenim na specialkah) bi se rad opravičil, da Vas s kombijem med dostavami moke oviram med rekreacijo na že tako zožanih cestiščih. Seveda opravičilo ni samo v mojem imenu, temveč tudi v imenu intervecijskih služb in velikih strojev potrebnih za sanacijo. Zgornjesavinjčani se opravičujemo za umazane cestne površine, počasi nam ironično zmanjkuje tudi vode za čiščenje in za depresivno kuliso, ki jo trenutno riše naše področje. Neizmerno smo Vas veseli, saj nam vlivate upanje, da se drugje še živi brezskrbno in brezbrižno. Hvala Vam Motivacijski Rekreativni Športniki ali na kratko: hvala MRŠ,« je zapisal v svoji objavi. Se strinjate z njim?

Smo v težki situaciji in dobro je, da pri odpravljanju posledic ujme pomagamo, kakor pač lahko in znamo. S skupnimi močmi smo sposobni veliko.