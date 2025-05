Slovenski kmetje v tihem obupu: »Ne vedo, kam po pomoč, ko zbolijo«

Po podatkih iz leta 2020 imamo v Sloveniji 72.470 kmetij. Na veliki večini oziroma v 95 odstotkih na njih delajo družinski člani. Povprečna starost gospodarja je 58 let. »Med kmečkim prebivalstvom imamo le okrog tri odstotke kmetov, ki so mlajši od 40 let,« pravi dr. Lilijana Šprah, predstojnica Družbenomedicinskega inštituta ZRC SAZU. Brez dlake na jeziku še pove: »Tako kmetijstvo na dolgi rok ne more preživeti.« 72.470 kmetijje v Sloveniji. Po izkušnjah izpred 25 let, ko so se na njihovem inštitutu želeli ukvarjati z mednarodnim projektom na temo rodnosti in niso našli sogovornika na ravni...