Slovenski junak trajnosti je postalo podjetje Pribinovina

Izmed 47 podjetij, ki so svoje trajnostne prakse, modele in procese prijavili na drugi slovenski natečaj SME EnterPRIZE, je slovenska šestčlanska strokovna komisija izbrala štiri najboljše, mednarodna komisija pa med njimi še slovenskega junaka trajnosti. To je postalo podjetje PRIBINOVINA, ki se bo spomladi 2025 predstavilo tudi v Bruslju.

