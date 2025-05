Slovenski izdelek, italijanska cena! Piranska sol čez mejo skoraj za polovico cenejša

V italijanskih trgovinah tik ob meji je mogoče kupiti piransko sol po ceni, ki je skoraj polovico nižja kot v Sloveniji, so poročali pri 24ur - na to smo sicer pri Slovenskih novicah opozarjali že februarja 2024. Medtem ko v domačih trgovinah pol kilograma soli stane vsaj 5 evrov, jo je v Italiji mogoče najti že za 2,94 evra.

Direktor podjetja Soline d. o. o., Aleksander Valentin, je za televizijsko hišo PRO Plus pojasnil, da podjetje nima vpliva na končne cene v tujini. Po njegovih besedah gre za trženjsko taktiko italijanskih trgovcev, ki namenoma znižujejo cene slovenskih izdelkov – pogosto celo pod lastno nabavno ceno – da bi pritegnili slovenske kupce, kot smo že poročali.

Trgovine tik za mejo so tako že nekaj časa priljubljena nakupovalna destinacija za številne Slovence, njihovi vozički pa so pogosto napolnjeni prav z izdelki slovenskega porekla – od mesa do mlečnih izdelkov, pijač in konzervirane hrane.

Valentin opozarja, da takšne poteze lahko razvrednotijo izdelek, saj podjetje noče graditi blagovne znamke na nizki ceni. Povpraševanje po piranski soli sicer presega pridelovalne zmogljivosti, kar dodatno poudarja problematičnost nižanja cen. Podobne anomalije so bile zabeležene že pred tremi leti, po opozorilih proizvajalcev pa so se cene običajno uskladile preko distributerjev, so še poročali.