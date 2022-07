Slovenski in poljski Naklo z roko v roki

V dvorani Doma Janeza Filipiča v Naklem so priredili Večer glasbe in plesa, na katerem sta nastopila Ansambel pesmi in plesa Krajna iz prijateljske poljske občine Naklo nad Notecia ter domača Folklorna skupina Društva upokojencev.

Krajno sestavljajo učenci, študenti različnih univerz, učitelji in predstavniki številnih poklicev. Polni zavzetosti, svežine in nasmejanosti že 45 let prinašajo veselje s svojimi nastopi. Folklorna skupina Društva upokojencev (FS DU) Naklo pa je letos praznovala srebrni jubilej. Večkrat so nastopili tudi na Poljskem, med drugim dvakrat v Naklu nad Notecio, prvič leta 1999 in drugič dve leti pozneje. Takrat so izvedeli, da tudi na Poljskem že 20 let obstaja odlična folklorna skupina in da bi z veseljem nastopili pri nas. In letos se je to zgodilo.

Dekleta in fantje iz poljske folklorne skupine so se udeležili tudi mednarodnega folklornega festivala Bled 2022. Sicer pa slovenski in poljski Naklo v zadnjih letih odlično sodelujeta – začeli so z nogometom, nadaljevali z obiski učiteljev, letos so izvedli izmenjavo gasilcev.