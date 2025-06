Pester dan za Golobom in Plenkovićem: hrvaški premier povedal, kaj Hrvati cenijo pri Slovencih

Slovenski in hrvaški premier Robert Golob in Andrej Plenković sta danes v Vinici podpisala sporazum o graditvi, upravljanju in vzdrževanju obstoječih premostitvenih objektov na meji med državama. Govorila sta tudi o drugem bloku jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2), gospodarskem sodelovanju in sodelovanju policij.

Danes podpisani sporazum bo omogočil obnovo 23 premostitvenih objektov na slovensko-hrvaški meji, ki so večinoma v zelo slabem stanju. Golob je na novinarski konferenci po srečanju dejal, da verjame, da bo sporazum imel pozitiven učinek na prebivalstvo vzdolž celotne kopenske meje. »Namenjen je točno temu, da meja ne razdvaja, ampak povezuje, da bo prebivalstvo lahko še naprej živelo ne samo v slogi, ampak v sožitju in da se bodo čez mejo tkale lepe, pozitivne življenjske zgodbe na obeh straneh,« je pojasnil.

»Sporazum smo podpisali s ciljem boljšega vzdrževanja mostov, ki povezujejo Hrvaško in Slovenijo ter oba naroda, tako tiste ljudi, ki živijo ob meji kot tiste, ki prečkajo mejo. To je eden od majhnih, a vendar velikih operativnih korakov za približevanje naših držav in narodov,« pa je dejal Plenković.

Cenijo, da prihajajo na Hrvaško

Glede nadzora na slovensko-hrvaški meji, ki ga je Slovenija v nedeljo podaljšala do vključno 21. decembra, je Plenković menil, da trenutno ni večjih težav, in izrazil upanje, da bo tako tudi med turistično sezono.

»Cenimo, da številni slovenski turisti stalno prihajajo na Hrvaško. Imamo podatke, da se bo tako nadaljevalo tudi v letošnji sezoni,« je še dejal hrvaški premier. Državi po njegovih besedah povezuje tudi dejstvo, da ima veliko Slovencev nepremičnine na Hrvaškem. Slovenija je tudi ena najpomembnejših trgovinskih partneric Hrvaške, je poudaril Plenković.

FOTO: Slavko Midzor/pixsell Pixsell

Golob je hrvaškega kolega tudi seznanil z aktivnostmi glede priprav na izgradnjo oziroma odločitev o izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. »Razumel sem, da je Hrvaška še kako zainteresirana in tudi mi smo zainteresirani, da Hrvaška sodeluje že v pripravi tega projekta kot enakovreden partner, kot partner, s katerim imamo dobre izkušnje,« je dejal Golob. Dodal je, da bodo pogovori o tem še potekali v prihodnjih mesecih in letih. Plenković je poudaril, da Hrvaška razume ambicije Slovenije in načrte, ki se nanašajo na gradnjo Jek 2. Hrvaško stališče je po njegovih besedah znano že od začetka, to je, da je zainteresirana za nadaljevanje sodelovanja. »Kar se tiče Hrvaške bi bilo idealno, da bi sodelovanje potekalo po obstoječem modelu, a smo pripravljeni na pogovore, glede na to, da gre za nove okoliščine in položaj. Na ta način bi si zagotovili električno energijo za praktično sto let vnaprej,« je še dejal.

Poziv Hrvaške

Premierja sta danes govorila tudi o Slovencih, ki živijo na Hrvaškem in Hrvatih v Sloveniji. Plenković je ob tem ponovil poziv Hrvaške, naj Hrvati v Sloveniji dobijo status manjšine. Med temami pogovorov je bila tudi vzpostavitev skupne komisije, ki bo se ukvarjala z vojaškimi grobišči. »Še vedno imamo družine, ki ne vedo, kje so pokopani njihovi družinski člani, žrtve povojnih pobojev,« je dodal.

FOTO: Slavko Midzor/pixsell Pixsell

»Radi bi pospešili tudi gospodarsko, politično in ostalo sodelovanje med Hrvaško in Slovenijo,« je dejal hrvaški premier. Golob pa je poudaril, da je optimističen glede razvoja odnosov med državama. »Predvsem zato, ker verjamem, da takrat, ko dosegamo skupne zmage, nas te povezujejo in takrat so potem tudi vsi veliki izzivi sveta, v katerem živimo, dosti lažje obvladljivi,« je pojasnil.

Slovenski in hrvaški premier tudi pozdravljata fleksibilnost, ki je bila dosežena pri definiciji obrambnih izdatkov za Nato. Kot je v izjavi za novinarje po njunem srečanju v Vinici danes dejal Golob, edino tako lahko vsaka država na svoj način prispeva k varnosti in obrambni sposobnosti celotnega zavezništva.