Slovenski imunolog svari pred katastrofo

Po svetu odkrivajo vse več novih, nevarnejših različic novega koronavirusa. V Sloveniji so že potrdili prisotnost britanske in pri mariborskem zdravniku tudi južnoafriške različice, ki sta predvsem bolj kužni, naj pa bi bila predvsem južnoafriška tudi »odporna« na cepiva, s katerimi po sveti hitijo precepiti prebivalstvo, da bi tudi tako izkoreninili virus, ki že eno leto hromi življenje na našem planetu. Premierje izjavil, da se je zaradi teh novih različic pojavila dilema, ali postopoma zmanjševati rizične stike ali za nek krajši čas ustaviti javno življenje.Imunolog in mikrobiologje v Odmevih na TV Slovenija opozoril, da so bila pri nas merjenja novih različic virusa pri nas februarja, da pa je epidemija eksponaten pojav in da so razmere v majhni Sloveniji lahko sedaj že drugačne. »Zlasti bi bil nevaren vdor južnoafriške različice, ki lahko okuži prebolevnike in celo cepljene. Kar bi bila lahko katastrofa v bolnišnicah, kjer zdaj računamo, da je ves kader bolj ali manj precepljen in ne more okužiti bolnikov. Če se pojavi južnoafriška različica, se lahko ponovno začne kuženje bolnikov s strani medicinskega osebja, kar se je dogajalo novembra in decembra. To bi bil slab scenarij,« je Ihan pojasnil razloge za skrb.Na vprašanje, ali je ob vse več novih različicah virusa cepljenje z obstoječimi cepivi sploh še smiselno, je Ihan pojasnil, da je pri cepljenju treba upoštevati dve funkciji: »Ena je zaščita človeka pred težjo boleznijo, kar velja tudi pri novih sevih. Zaščita je odvisna od stimulacije imunskih celic, limfocitov T. Te celice ostanejo zelo dolgo in so zelo široko spektralne proti različnim virusnim različicam. Cepljeni ljudje so zaščiteni pred težjo boleznijo. Večja skrb je za širjenje epidemije. Če virus pobegne delovanju protiteles, ki ščitijo pred okužbo in tako okužbo prenesemo naprej, cepljenje ne ščiti pred tem, da se epidemija med cepljenimi ljudmi lahko širi naprej. Zlasti med tistimi, ki so preboleli bolezen. Teh je pri nas veliko, že tretjina, in predstavljajo pomembno bariero pred širjenjem virusa. Nova različica lahko močno poslabša širjenje epidemije. Ljudje, ki so bili cepljeni, pa so zaščiteni pred hujšim potekom bolezni.« Dodal je, da so študije pokazale, da so vsa tri cepiva, ki so registrirana v EU, torej Pfizer-BioNTechovo, Modernino in cepivo AstraZeneca, enakovredna, niso pa enakovredna pri preprečevanju in širjenju okužbe.