Slovenski gradbinci si želijo enakovredno tekmo za drugi tir

Direktor združenja ua svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG) Slovenko Henigman pa je za Delo poudaril, da je na odseku Divača–Koper osem predorov, slovenska gradbena podjetja pa nimajo referenc za dva, ki sta dolga šest kilometrov. Razpis bi moral biti tako po njegovem pripravljen drugače. Direktor podjetja Kolektor CPG, kot vodilni partner z dvema turškima gradbincema ostaja v igri za glavna dela na drugem tir, je za Delo dejal: Če inženirji ne bodo mogli obnavljati referenc in pridobivati novih ... Že danes imamo občuten upad na fakultetah, kjer je pol manj vpisa kot pred 15 leti. Če se bo ta trend nadaljeval, bodo za inženirski kader ostale samo drobtine.«Direktor združenja ua svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG)pa je za Delo poudaril, da je na odseku Divača–Koper osem predorov, slovenska gradbena podjetja pa nimajo referenc za dva, ki sta dolga šest kilometrov. Razpis bi moral biti tako po njegovem pripravljen drugače.

V drugi fazi razpisa za glavna dela na drugem tiru Divača–Koper, v kateri bo odločala cena, bodo postavljeni dodatni pogoji, ki bodo zagotavljali enake pogoje za vse ponudnike, so v odzivu na današnji poziv domačih gradbincev zapisali v 2TDK.Projekt drugi tir med Divačo in Koprom je za slovensko gospodarstvo izjemnega pomena, so znova poudarili v 2TDK. »Če želimo ustvariti razvojne in konkurenčne možnosti, ki so primerljive s sosedami, se mora gradnja drugega tira nadaljevati nemoteno, da bo lahko dokončan v letu 2025 in predan v uporabo v letu 2026.«V projektnem podjetju zagotavljajo, da ravnajo s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Ob tem so spomnili, da so v petek skladno z odločitvijo državne revizijske komisije, ki so jo prejeli dva dni prej, upravičenim ponudnikom v postopkih oddaje javnega naročila posredovali poziv k dopolnitvi in predložitvi dokazil, da bi v najkrajšem možnem času, če ne bo pritožb, zaključili prvo fazo razpisa.»Kot smo že večkrat povedali, bodo v drugi fazi razpisa, kjer bo odločala cena, skladno z zakonodajo postavljeni dodatni pogoji, ki bodo zagotavljali enake pogoje za vse ponudnike, ki konkurirajo na razpisu.« V 2TDK sicer opozarjajo, da »danes pri drugem tiru lovimo zadnji vagon zadnjega vlaka, ki že pelje. Zato nas veseli, da se visoki predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) zavedajo pomena projekta za Slovenijo, ki ga je treba nadaljevati in zgraditi v izjemno kratkem času.«GZS je s predstavniki domačih gradbenih podjetij sporočil, da so slovenski gradbinci sposobni zgraditi drugi tir, in se tako odzval na besede prvega moža 2TDK, ki je prejšnji teden ocenil, da domača gradbena podjetja sama tega ne zmorejo. Na današnji novinarski konferenci so v GZS poudarili, da se tuje konkurence ne bojijo, a morajo biti postavljeni na isti imenovalec. Država bi se morala bistveno bolj opreti na svoje kapacitete, da bi dosegli nadaljnjo rast panoge, so prepričani.