Slovenski gostinec obupan: Postavljeni smo v nemočen položaj

Z današnjim dnem med drugim začenja veljati tudi odlok, po katerem se morajo gostinski lokali zapreti ob 22.30. To je v tej panogi povzročilo precej slabe volje, v eni izmed Facebook skupin pa se je oglasil gostinec, ki ni vedel, ali ta omejitev velja tudi za dostavo hrane.



Kot je razvidno iz odgovora gospodarskega ministrstva, ki ga je gostinec naknadno objavil, je opravljanje gostinske dejavnosti dovoljeno od 6. do 22.30 ure. »To pomeni, da morajo biti zaključene vse gostinske dejavnosti, vključno s pripravo hrane za dostavo,« so pojasnili.



Njegov zapis objavljamo v celoti (nelektorirano).



»Kličem kot majmun že od četrtka, da se pozanimam kako in kaj naj naredimo gostinci glede novega odloka o zapiranju ob 22:30, kar niti ni tako sporno, ce pomislim, da smo sredi epidemije. Gre za to, da imamo dostavo hrane, ki nam v trenutni situaciji rešuje našo rit in riti najmajn 5 družin naših zaposlenih.

Nihče mi ne zna točno povedati kako je z dostavo. Na NIJZ se mi javi sicer zelo prijazna gospa. Razvidno iz slike je, kolikokrat je potrebno poklicati, da se nekdo javi. Pove mi, da ima direktivo, da me preveže na številjke, ki očitno zvonijo v prazno. Preusmeri me na koncu nekam, kjer me gospa dobesedno nadere, da kaj kličem s temi vprašanji njo, naj pokličem na 01 62 03 621, kjer dobim nekaj za dogodke. Povejo mi, da niso tapravi naslov, naj se obrnem na MNZ, kjer mi povedo, da oni s tem nimajo nic, naj pokličem na Ministerstvo za gospodarstvo, kjer me noče vezat nikamor. Ker sem zelo vstrajn, sem klical 10x in prosil naj me preveže nekam, da postavim to vprašanje, na koncu me preveže nekam, kjer zvoni in zvoni v prazno. Ponovno kličem na NIJZ, kjer mi prijazna gospa odgovori, da ne zmore več, da ji je žal, da celi dan posluša samo jezne ljudi.

Boga revica! Zaposlil so varnostnico, za minimalca, ki se javlja na telefon, a v ozadju ni nekoga, ki bi znal odgovorit na preprosta vprasanja ljudi, ki si zelimo samo preziveti v teh casih...

Postavljeni smo v tako nemočen položaj, da ne znam opisat...«