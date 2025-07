Slovenski gasilci v šoku: neverjetno, kaj so ponoči storili nepridipravi (FOTO)

Novo vas na Blokah je minuli konec tedna pretresla neverjetna zgodba, ki se je razširila po vsej Sloveniji. Neznanci so v zgodnjih jutranjih urah gasilcem, ki so priredili tradicionalno veselico, ukradli čevapčiče!

Kot na družbenih omrežjih poroča predsednik društva Simon Rigler, so se storilci okoli 4.40 pripeljali z belim kombijem Renault Master iz smeri Cerknice in že čez deset minut izginili proti Velikim Laščam. Krajo so gasilci prijavili policiji, obenem pa pozivajo vse, ki bi morda imeli informacije, naj se obrnejo na policijsko postajo Cerknica.

V veselico so vložili ogromno truda

Gasilci pa so ob tem naravnost zgroženi. Njihovo delo je prostovoljno, polno odrekanja in izpolnjevanja številnih obveznosti, od zdravniških pregledov do davčnih zahtev. »Vse to terja naš čas, ki bi bil lahko namenjen našim družinam,« poudarja Rigler. V veselico je bilo vloženega ogromno truda – le v nedeljo je sodelovalo več kot 70 ljudi.

A kljub vsemu jim dogodek ni vzel poguma. Navdušenje nad obiskovalci in njihovo podporo jim je dalo energijo, da bodo nadaljevali s tradicijo, za prihodnje leto pa napovedujejo še več čevapčičev.

A ob tem ostaja grenko vprašanje: letos čevapčiči, kaj pa prihodnje leto? Denar? Oprema? Bodo nasilno vstopili v notranjost gasilskega doma?

Zadevo preiskuje tudi policija

Na ljubljanski policijski upravi so nam v okviru interesa preiskave lahko potrdili, da so bili obveščeni o sumu kaznivega dejanja tatvine na območju Cerknice, kjer so po do sedaj znanih podatkih do sedaj neznani osumljenci v ponedeljek zjutraj iz parkiranega vozila odtujili mesne izdelke.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.