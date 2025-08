Slovenski gasilci so vrnili z uspešne intervencije v Severni Makedoniji (FOTO)

Po uspešno zaključeni intervenciji se je včeraj v Slovenijo vrnila Državna enota za hitre intervencije z modulom za gašenje požarov v naravi z vozili (GFFF-V), ki je od preteklega tedna pomagala pri obvladovanju obsežnega požara v Severni Makedoniji.

Severna Makedonija se je v zadnjih tednih zaradi dolgotrajnega obdobja vročena in sušnega vremena soočala s številni požari v naravnem okolju po celotnem ozemlju države. V ponedeljek, 28. julija, je prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite zaprosila za pomoč modula za gašenje požarov v naravi z vozili, na kar se je Slovenija odzvala s ponudbo svoje enote.

Napotitev v občino Berovo

Slovenski modul je bil sprejet in napoten v občino Berovo (Slednja je mimogrede pobratena z občino Radenci, op.p.), kjer je pomagal pri gašenju požara na planini Goten, na težko dostopnem gorskem območju na približno 1.400 metrih nadmorske višine. Gozdnat teren, poraščen z mešanim gozdom, in gosto podrastjo, je zahteval velik napor in usklajeno delovanje ekip. Požar je zajel približno 5.000 hektarjev površine, a je bil večinoma omejen na tlenje podrasti in odpadlega listja.

Po podatkih evropskega sistema za spremljanje požarov na območju požarišča od 1. avgusta ni bilo več zaznanih aktivnih žarišč. 2. avgusta pa tudi drugod po Severni Makedoniji satelitski posnetki niso zaznali večjih naravnih požarov.

Na delovišču je enota izvajala prekopavanje terena z ročnim orodjem, gašenje z naprtnjačami in podiranje gorečih dreves. Celotna linija je bila temeljito pregledana, prav tako so označevali tudi kritične točke, ki so bile naprej posredovanje zračnim silam za dodatno gašenje iz zraka.

Poleg naše enote je pomoč pri odzivu nudila tudi Češka s svojimi zračnimi silami, helikopterji.

Slovenska enota se je po uspešni intervenciji včeraj v večernih urah vrnila domov, pri čemer je ponovno potrdila svojo visoko usposobljenost, organiziranost in pripravljenost na pomoč pri naravnih nesrečah v tujini.