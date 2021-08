Slovenski gasilci rešili štiri vasi

12 do 22 ur so vsak dan gasili.

Veter le še podžigal požare

V Severno Makedonijo je odpotovala nova ekipa.

Opravili so veliko delo.

Ko gre za varovanje naših domov, industrijskih objektov in narave pred požari, poplavami in drugimi naravnimi ujmami, smo lahko upravičeno ponosni na naše gasilce. Zato tudi ni bilo dvoma, da ne bi mogli ukrotiti obsežnih požarov v Severni Makedoniji, ki so se razdivjali v začetku tega meseca. »Izkazali ste se kot naši najboljši športniki, košarkarji in tisti, ki so osvojili medalje. Iskreno hvala za to, ker ste odlično opravili svoje delo,« je prvo odpravo gasilcev, ki so se včeraj vrnili iz Severne Makedonije, pohvalil državni sekretar na zunanjem ministrstvuPred ognjenimi zublji so na območju kraja Berovo po več dnevih neumornega truda ubranili štiri vasi. Kakšno veliko olajšanje je to pomenilo za vaščane, si lahko samo predstavljamo. Seveda pa ob pogledu na povsem uničeno naravo tudi vsega vajene gasilce stisne pri srcu. »To je zelo čuden občutek,« tiste trenutke za Novice podoživlja, namestnik poveljnika severnoprimorske gasilske regije. Pravi, da je škoda ogromna.Boltar nam razloži, da tamkajšnja pokrajina zelo spominja na kraško oziroma mediteransko. Temperature okoli 40 stopinj Celzija in »bolj intenzivni« vetrovi na teh nadmorskih višinah so le še podžigali širjenje požarov po borovih gozdovih, grmičevju in suhi travi.Razmere za delovanje na terenu so bile zelo težke. Z gašenjem tovrstnih požarov so po besedah Boltarja gasilci imeli že kar nekaj izkušenj, je pa res, da ne v takšnem obsegu. Okoli 50 slovenskih pripadnikov je bilo na terenu od 12 do 22 ur na dan. »Gre za gasilce, ki so res profesionalci na svojem področju. In koliko srčnosti so vložili v gašenje, da bi pomagali prebivalstvu,« je ob prihodu v domovino povedala, ki je bila na misiji oficirka za zvezo. Tako Martiničeva kot Boltar sta pohvalila sodelovanje na terenu in podporo, ki so jo prejeli z vseh strani. Tudi odziv lokalnega prebivalstva je bil po njunih besedah neverjeten. »Ko so videli, da je požar tako velikih razsežnosti, so nam domačini ves čas nosili pijačo in hrano,« je opisal Boltar.V Severno Makedonijo je že odpotovala nova ekipa okoli 50 gasilcev. To je na terenu pričakalo bolj stabilno stanje. Martiničeva je razložila, da bodo v nadaljevanju preverjali, ali so se pojavila nova gorišča, saj temperature ostajajo visoke. In seveda izrazila upanje, da tretja rotacija ne bo več potrebna.